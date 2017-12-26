Zenit maçı biletleri satışa çıktı
7Days Eurocup 10. haftasında oynanacak TOFAŞ-Zenit St. Petersburg maçının biletleri satışa çıktı.
"VIP 1 - 50.00 TL, VIP 2 - 40.00 TL, Çekme Tribün - 40.00 TL, Normal Tribün - 20.00 TL, Öğrenci Tribünü (105 ve 106 numaralı tribünler) - 20.00 TL."
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 09:07
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Terim'den bir ilk
Toplam 1
Yorum
Taner39 O berberlikte Fenerbahçeye karşı.Onun için kimse bunu görmüyor.Asıl 2.yarıda göreceğiz G.sarayı.Fatih Terim takıma verdiği sadece gaz.O kada
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Şu 3 şeyi unutma!
Toplam 2
Yorum
Harbi Adam gibi adam, Aykut Kocaman...
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Belhanda’nın yerine Garmash
Toplam 3
Yorum
yevhen yevhen konoplyanka varken başka 10 numara aramaya gerek yok
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