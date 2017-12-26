 Zenit maçı biletleri satışa çıktı – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    maçı biletleri satışa çıktı

    Zenit maçı biletleri satışa çıktı

    10. haftasında oynanacak - St. Petersburg maçının biletleri satışa çıktı.

    D Grubu 10. hafta maçında Rusya temsilcisi St. Petersburg'u konuk edecek olan Basketbol Takımı'nda bu maçın biletleri satışa çıktı. Asvel deplasmanında aldığı yenilgi sonrası TOP 16 için tüm umutlarını Zenit maçına bırakan mavi-yeşilliler, ilk maçta Rusya'da 84-82 mağlup olduğu rakibini taraftarı önünde en az 3 sayı farkla devirmeye çalışacak. 26 Aralık Salı günü saat 20.00'de Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak mücadelenin biletleri online satışa sunulurken, karşılaşmanın salon gişesinden bilet satışına maç günü saat 15.30'da başlanacak. Bilet fiyatları şu şekilde:

    "VIP 1 - 50.00 TL, VIP 2 - 40.00 TL, Çekme Tribün - 40.00 TL, Normal Tribün - 20.00 TL, Öğrenci Tribünü (105 ve 106 numaralı tribünler) - 20.00 TL."

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:07
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