 Darüşşafaka, Andorra deplasmanında – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    , Andorra deplasmanında

    Darüşşafaka, Andorra deplasmanında

    ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nun lideri , deplasmanda MoraBanc Andorra ile karşılaşacak.

    Yeşil-siyahlı ekibin, Andorra temsilcisi ile oynayacağı mücadele saat 22.00'de başlayacak. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen , geride kalan 9 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.

    Grubun 5. basamağında yer alan MoraBanc Andorra ise 9 haftada 3 galibiyet, 6 yenilgi elde etti. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Darüşşafaka 85-77 kazanmıştı.

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:37
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