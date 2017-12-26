Darüşşafaka, Andorra deplasmanında
ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nun lideri Darüşşafaka, deplasmanda MoraBanc Andorra ile karşılaşacak.
Yeşil-siyahlı ekibin, Andorra temsilcisi ile oynayacağı mücadele saat 22.00'de başlayacak. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Darüşşafaka, geride kalan 9 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.
Grubun 5. basamağında yer alan MoraBanc Andorra ise 9 haftada 3 galibiyet, 6 yenilgi elde etti. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Darüşşafaka 85-77 kazanmıştı.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 10:37
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Eto'o Fener'i istiyor
Toplam 11
Yorum
Bc dlyrk istemiyoruz eto filan adamın resmi yaşı 36 kimbilir gerçekte 45 mi 50 mi bırakın bu işleri altyapıdan adam çıkarın bu daha güzel bizim için.
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Kupada maç programı açıklandı
Toplam 1
Yorum
ömer özakça kim kazanacak bakalım
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Eljif Elmas’a kulüp aranıyor
Toplam 5
Yorum
hadi oradan neden aldınız hadi oradan
Darüşşafaka, Andorra deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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