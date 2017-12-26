 Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    sahibini buluyor

    Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

    Basketbolda 25. Kadınlar yarın Gaziantep'te sahibini bulacak.

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi ile play-off finalisti Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, Karataş Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

    Fenerbahçe, yarın yapacağı maçla 19. kez bu organizasyonda yer alarak en fazla final oynayan takım olma unvanını sürdürürken, Yakın Doğu Üniversitesi ise ilk kez kupa mücadelesi verecek.

    KUPAYI EN FAZLA FENERBAHÇE KAZANDI
    Fenerbahçe, 'nı 11 kezle en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor. Galatasaray'ı 1998-1999 sezonunda yenerek ilk kez bu kupayı kazanan sarı-lacivertliler, 1999-2000 sezonunda da tek yabancıyla oynadığı finalde sarı-kırmızılı takımı 67-65 yenerek kupayı aldı. Fenerbahçe, 2000-2001 sezonunda ise BOTAŞ'ı 72-65 yenerek, üst üste 3. kez kupayı müzesine götürdü.

    2003-2004'te Erdemirspor, 2004-2005 ve 2006-2007 sezonlarında Beşiktaş'ı yenerek kupada mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da Galatasaray'ı mağlup edip, kupa sayısını 11'e çıkardı.

    GALATASARAY, 6 KEZ ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLDU
    Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8 kez müzesine götüren Galatasaray, kupayı 6 kez üst üste kazanan tek takım olarak öne çıkıyor. Kupanın düzenlendiği ilk sezon olan 1992-1993'ten itibaren 1997-1998 sezonuna kadar üst üste 6 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götüren sarı-kırmızılılar, organizasyonda rekor kırdı.

    Kupada 1999-2000 sezonunda final oynadıktan 8 yıl sonra 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe ile finalde karşılaşan Galatasaray, rakibini 71-55 yenerek, 10 yıl sonra bu kupayı yeniden kazandı. Sarı-kırmızılılar, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek, 8. kupasını müzesine götürdü.

    DİĞER ŞAMPİYONLAR
    Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dışında 4 takım şampiyonluk yaşadı. BOTAŞ 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında üst üste 2 kez kupayı kazanırken, Beşiktaş da 2005-2006 sezonunda kupayı müzesine götürdü. 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek, kupayı kazanan Mersin Büyükşehir Belediyespor ilk kez bu kupada mutlu sona ulaştı.

    Kupada geçen sezon da Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'yi yenerek kupanın sahibi oldu.

    KUPANIN FİNALİSTLERİ VE ŞAMPİYONLARI
    Daha önce 24 kez düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın finalistleri ve şampiyonları şöyle:

    Sezon Şampiyon Finalist
    1992-1993 Galatasaray BOTAŞ Spor
    1993-1994 Galatasaray BRİSA Spor
    1994-1995 Galatasaray Fenerbahçe
    1995-1996 Galatasaray BRİSA Spor
    1996-1997 Galatasaray BOTAŞ Spor
    1997-1998 Galatasaray BRİSA Spor
    1998-1999 Fenerbahçe Galatasaray
    1999-2000 Fenerbahçe Galatasaray
    2000-2001 Fenerbahçe BOTAŞ Spor
    2001-2002 BOTAŞ Spor Fenerbahçe
    2002-2003 BOTAŞ Spor Erdemirspor
    2003-2004 Fenerbahçe Erdemirspor
    2004-2005 Fenerbahçe Beşiktaş
    2005-2006 Beşiktaş Fenerbahçe
    2006-2007 Fenerbahçe Beşiktaş Cola Turka
    2007-2008 Galatasaray Fenerbahçe
    2008-2009 Mersin Büyükşehir Belediyespor Fenerbahçe
    2009-2010 Fenerbahçe Galatasaray Medical Park
    2010-2011 Galatasaray Medical Park Fenerbahçe
    2011-2012 Fenerbahçe Galatasaray
    2012-2013 Fenerbahçe Galatasaray Odeabank
    2013-2014 Fenerbahçe

    Galatasaray Odeabank
    2014-2015 Fenerbahçe Galatasaray
    2015-2016 Hatay Büyükşehir Belediyespor Fenerbahçe
    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:23
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