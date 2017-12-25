Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor!
Kadın basketbolunda 2016-2017 sezonunda lig ve kupa şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi, bu yıl 25'incisi düzenlenecek olan Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası final müsabakasında geçtiğimiz yılın lig finalisti olan Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Geçtiğimiz sezonu FIBA Kadınlar EuroCup, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ve PTT Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla kapatan Yakın Doğu Üniversitesi, bu anlamlı kupayı tarihinde ilk kez kazanmak için mücadele edecek.
Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı geçen sezon Fenerbahçe'yi 60-55 yenen Hatay Büyükşehir Belediyesi kazanmıştı. Kupayı daha önce Galatasaray 8, BOTAŞ Spor 2, Beşiktaş, Hatay BŞB ve Mersin BŞB ise 1'er kez kazandı.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:52
-
Arda geliyor mu? Fikret Orman açıkladı!
Toplam 1
Yorum
BJK Bu Şenol hocadan bir şey olmaz.Takım üstündeki hakimiyetini kaybetmiş.Türkiyenin en kadrosu elinde.Yönetim daha ne yapsın.
-
Emre Belözoğlu çılgına döndü! İşte o an...
Toplam 2
Yorum
guven38 bu adami futboldan men etmek lazim
-
Beşiktaş'ı böyle sallayacak...
Toplam 3
Yorum
bjk smokie :) hani gelsin misafirimiz olsun bi çayımızı içsinde :D gerisine gerek yok :D
Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.