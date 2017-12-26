Basketbolda All-Star 2018, 21 Ocak'ta yapılacak

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin en görkemli organizasyonuna 1 aydan az bir süre kaldı. 21 Ocak'ta saat 14.00'te başlayacak ve çeşitli yarışmalara sahne olacak All-Star'da ING Bank 3 sayı yarışması, LeasePlan Yetenek Yarışması ve Tahincioğlu Smaç Yarışması heyecanı da yaşanacak.



All-Star'da yapılacak Avrupa ile Asya Karması maçında yer alacak oyuncuların belirleneceği oylama ise oylama partneri RedBull.com'da başladı. İlk günden binlerce kişinin katıldığı oylama sonucu 17 Ocak 2018 Çarşamba tarihinde açıklanacak.



Oylamada tüm basketbolculara oy verilebiliyor. İki karmada da en iyi iki oyun kurucu, en iyi iki forvet ve en iyi pivotlar seçilecek. En çok oyu olan 5 kişi, mücadeleye ilk 5'te başlamaya hak kazanacak. Avrupa Karması'nda Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan, Darüşşafaka, Demir İnşaat Büyükçekmece, Galatasaray Odeabank ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi forması giyen oyuncular forma giyecek.



Asya Karması'nda ise Banvit, Eskişehir Basket, Fenerbahçe Doğuş, Gaziantep Basketbol, Muratbey Uşak Sportif, Pınar Karşıyaka, Sakarya Büyükşehir Basketbol, Tofaş, Trabzonspor ve Yeşil Giresun Belediyespor basketbolcuları olacak.



AVRUPA KARMASI LİDERLERİ:

Erick McCollum (Anadolu Efes), Doruk Dora (Darüşşafaka), DJ Strawberry (Beşiktaş), Scotty Hopson (Galatasaray Odeabank), Vladimir Stimac (Beşiktaş)



ASYA KARMASI LİDERLERİ:

Barış Ermiş (TOFAŞ), Brad Wanamaker (Fenerbahçe Doğuş), Luigi Datome (Fenerbahçe Doğuş), Sami Mejia (TOFAŞ), Gasper Vidmar (Banvit)

