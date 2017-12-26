Galatasaray'a şok sakatlık haberi! 2 ay yok...
Galatasaray'da Fernando Reges şoku yaşanıyor... Göztepe maçında sakatlanan Brezilyalı futbolcu yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak.
Fernando'nun dün çekilen MR'ında iç yan bağında ileri derecede yırtık tespit edildi.. Kulüp Doktoru Yener İnce 30 yaşındaki oyuncuyu ameliyat etmeyeceklerini tedavisine devre arası kampında da devam edeceklerini açıkladı.
Fernando'nun 6 ila 8 hafta arası takımdan ayrı kalması bekleniyor.. Teknik Direktör Fatih Terim'in yeniden takıma dahil ettiği Nigel De Jong'u Fernando'nun yokluğunda kullanacağı öğrenildi.
Öte yandan yine Göztepe maçında sakatlanan Garry Rodrigues'in önemli bir sakatlığının olmadığı açıklandı.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 15:17
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Orkan Çınar'a 2 talip!
Toplam 3
Yorum
md eğer bjk de yedek kalacaksa,oynıyabileceği bir takıma kiralık verilsin,seneye takıma döndüğünde en iyi transfer olur.arda turan gibi.
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Toplam 8
Yorum
Kara Kartal 35 Insallah dogrudur takimin her turlu dengesini bozuyor
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Süper Lig'in en hırçını Beşiktaş
Toplam 4
Yorum
NABEN Evet liğin en kızaran takımı.BEŞİKTAŞIN ŞAMPİYON olması engellendi...FENER maçı ,babelin kırmızısı ,say say bitmez...
Galatasaray'a şok sakatlık haberi! 2 ay yok... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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