'G.Saray'ın Terim'e ihtiyacı vardı'
Galatasaray'ın efsane kaptanı Cüneyt Tanman, sarı-kırmızılı yönetimin Fatih Terim kararının kaçınılmaz bir karar olduğunu belirterek, "Yeniden çıkış için Galatasaray'ın Fatih Terim'e, Fatih Terim'in de Galatasaray'a ihtiyacı vardı" dedi.
"Bu saatten sonra görüntü olarak orada kalmam mümkün değildi" diyen Tanman, "Ondan sonra da 2 yıldır deneme yanılma yöntemiyle giden bir Galatasaray gördük. Oyuncular geliyor, oyuncular gidiyor, teknik direktörler geliyor, gidiyor. Sürekli çelişen kararlar var. Bugün o gün aldığım kararların doğru olduğunu görüyorum" diye konuştu.
Fatih Terim'in yeniden Galatasaray'a gelmesini de değerlendiren Tanman, "Ve son karar kaçınılmaz bir karardı. Fatih Terim kararı. Milli takımdaki sıkıntıdan sonra iyi bir kadroya geldi o yüzden şanslı. Galatasaray'ın Fatih Terim'e, Fatih Terim'in de Galatasaray'a ihtiyacı vardı, yeniden çıkış için. En azından kendini anlatabilmek açısından. Doğru bir birleşme oldu bence. İyi bir kadro var. Devre arasına da denk gelmesi, Galatasaray'da bazı takviyelerinde, düzenlemelerinde yapılabilmesine fırsat tanıyor. O bakımdan doğru oldu" şeklinde konuştu.
Futbol yorumcusu Cevdet Ünüvar'ın ben bir Fenerbahçeli olarak Cüneyt Tanman'ı federasyon başkanı olarak da görmek isterim deyince Tanman, "Eğer olursam, olma ihtimalim bence sıfır, benim açımdan. Ama söylediklerinizi yaparım" diyerek cevapladı.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 14:15
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Fatih Terim'in 2. yardımcısı belli oldu!
Toplam 5
Yorum
Mehmet çok sevindim Hasan Şaş'ın gelmesine Galatasaray şimdi şampiyon olur
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Fatih Terim'in 2. yardımcısı belli oldu!
Toplam 5
Yorum
ali GS Yenilsende Yensende Taratarın Senle.Üzüntünde Sevincinde Seninle Birlikte...[GS] Terim için Teşekkürler Dursun Başkan
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'G.Saray'ın Terim'e ihtiyacı vardı'
Toplam 1
Yorum
Yasama Türk futbolunun kalkınması için Cüneyt Tanman gibi birisinin federasyon başkanı olması şart. Bence Tanman mükemmel bir seçim olur.
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