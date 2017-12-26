Terim ile daha önce de birlikte çalışan Hasan Şaş, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Galatasaray'da görev almaktan dolayı büyük bir mutluluk duyacağını açıklamıştı.



Levent Şahin'in ardından Hasan Şaş'ı teknik ekibe kazandıran Fatih Terim, Brezilyalı efsane Taffarel'in yanı sıra Johan Elmander'i de teknik ekibinin içerisine katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Fatih Terim geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada teknik ekip ile ilgili değişik planları olduğunu söylemişti.



Hasan Şaş, son olarak 2011/2012 sezonunda Ünal Aysal'ın başkan olduğu dönemde Fatih Terim'in yardımcılığına başlamış ve ilk antrenörlük deneyimini bu dönemde yaşamıştı.



2013/2014 sezonunda ise Aysal, Terim'in görevine son vermiş ve Hasan Şaş da daha sonra Galatasaray'dan ayrılmıştı.