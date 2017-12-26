Fatih Terim'in 2. yardımcısı belli oldu!
Galatasaray'da Levent Şahin'in ardından Fatih Terim'in ikinci yardımcısı da belli oldu. Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan maçı tribünden takip eden Hasan Şaş, bugün de Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek Fatih Terim ile görüştü.
Terim ile daha önce de birlikte çalışan Hasan Şaş, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Galatasaray'da görev almaktan dolayı büyük bir mutluluk duyacağını açıklamıştı.
Levent Şahin'in ardından Hasan Şaş'ı teknik ekibe kazandıran Fatih Terim, Brezilyalı efsane Taffarel'in yanı sıra Johan Elmander'i de teknik ekibinin içerisine katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Fatih Terim geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada teknik ekip ile ilgili değişik planları olduğunu söylemişti.
Hasan Şaş, son olarak 2011/2012 sezonunda Ünal Aysal'ın başkan olduğu dönemde Fatih Terim'in yardımcılığına başlamış ve ilk antrenörlük deneyimini bu dönemde yaşamıştı.
2013/2014 sezonunda ise Aysal, Terim'in görevine son vermiş ve Hasan Şaş da daha sonra Galatasaray'dan ayrılmıştı.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 15:09
-
Fatih Terim'in 2. yardımcısı belli oldu!
Toplam 5
Yorum
Mehmet çok sevindim Hasan Şaş'ın gelmesine Galatasaray şimdi şampiyon olur
-
Fatih Terim'in 2. yardımcısı belli oldu!
Toplam 5
Yorum
ali GS Yenilsende Yensende Taratarın Senle.Üzüntünde Sevincinde Seninle Birlikte...[GS] Terim için Teşekkürler Dursun Başkan
-
'G.Saray'ın Terim'e ihtiyacı vardı'
Toplam 1
Yorum
Yasama Türk futbolunun kalkınması için Cüneyt Tanman gibi birisinin federasyon başkanı olması şart. Bence Tanman mükemmel bir seçim olur.
Fatih Terim'in 2. yardımcısı belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.