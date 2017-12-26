 Fatih Terim'in 2. yardımcısı belli oldu! – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    'in 2. yardımcısı belli oldu!

    <a href="/index/fatih_terim_haber_etiketleri?id=f74156b6-a9f2-40ab-89b8-e058ad4cd30d" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'in 2. yardımcısı belli oldu!

    'da Levent Şahin'in ardından 'in ikinci yardımcısı da belli oldu. ile Göztepe arasında oynanan maçı tribünden takip eden , bugün de Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek ile görüştü.

    Terim ile daha önce de birlikte çalışan , kısa bir süre önce yaptığı açıklamada 'da görev almaktan dolayı büyük bir mutluluk duyacağını açıklamıştı.

    Levent Şahin'in ardından 'ı teknik ekibe kazandıran , Brezilyalı efsane Taffarel'in yanı sıra Johan Elmander'i de teknik ekibinin içerisine katmak için görüşmelerini sürdürüyor. geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada teknik ekip ile ilgili değişik planları olduğunu söylemişti.

    , son olarak 2011/2012 sezonunda Ünal Aysal'ın başkan olduğu dönemde 'in yardımcılığına başlamış ve ilk antrenörlük deneyimini bu dönemde yaşamıştı.

    2013/2014 sezonunda ise Aysal, Terim'in görevine son vermiş ve Hasan Şaş da daha sonra 'dan ayrılmıştı.

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:09
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