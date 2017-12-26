Terim Florya'ya taşınıyor
Fatih Terim, Florya Tesisleri’nin Kemerburgaz’a taşınmasında yoğun mesai harcayacak. Tecrübeli hoca, 2011’de Florya’da kendisi için yapılan ve sonrasında kimsenin kullanmadığı özel daire tadilattan geçtikten sonra çalışmalarını orada sürdürecek.
Herkes tatil yapacak,Fatih Terim, Florya'da kalacak! Galatasaray Kulübü'nde Başkan Dursun Özbek, Fatih Terim'e Kemerburgaz Projesi için de tam yetki verdi. Sarı kırmızılı kulübe uzun yıllar hizmet edecek olan Kemerburgaz Tesislerini de Terim dizayn edecek.
21. şampiyonluk hedefi ile Galatasaray'da göreve başlayan Terim, futbol takımı ve alt yapı tesislerini Kemerburgaz'a taşımaya hazırlanan kulübün yeni futbol üssüne de imzasını atacak.
PROJEYE DE YÖN VERECEK
Terim'i üst düzey deneyimlerinden yararlanmak isteyen Başkan Dursun Özbek, Kemerburgaz Projesi'nin de tecrübeli teknik adam önderliğinde inşa edilmesini istedi. Antrenman sahaları, kamp merkezi, sporcu yaşam alanları, alt yapı-akademi tesislerinin dahil olduğu projeye Fatih Terim yön verecek.
Galatasaray'da futbol takımını şampiyonluğa ulaştırmak, transfer çalışmaları, idari kadro yapılanması ve Kemerburgaz Projesi için yoğun mesai harcayacak olan Fatih Terim de, bu süre zarfında Florya Tesisleri'ne kapanma kararı aldı.
HEMEN ELDEN GEÇİRİLECEK
Ve Terim'in bu kararı ile ilginç bir olay da ortaya çıktı. 2011 yılında Fatih Terim'in yoğun mesai harcadığı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan dairenin, daha sonra hiçbir teknik adamın kullanması, ilgilenmemesi ile bakımsız halde olduğu da ortaya çıktı. Şu anda oldukça kötü bir halde olan bu daire hemen yeniden elden geçirilip tadilat görecek. Florya'ya kapanıp non-stop çalışma kararı alan teknik direktör Fatih Terim için Metin Oktay Tesisleri'ndeki bu daire hazır hale getirilecek.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 09:29
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Orkan Çınar'a 2 talip!
Toplam 2
Yorum
bjk advers KULLANILMAYAN GÜÇ ! BU GÜCÜN BİRAN EVVEL DEVREYE SOKULMASI İÇİN ŞENOL HOCANIN KEYFİNİ BEKLİYORUZ !
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Atiba'ya ülkesinden talip çıktı
Toplam 4
Yorum
ncicek hemen gonderin..o bplgede ck yogunluk var. ve yaslandı artık
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Son yılların en çekişmeli Süper Lig'i
Toplam 1
Yorum
bjk advers Son yılların en çekişmeli LİGİNİ değil en çekilen takımı BEŞİKTAŞ'I İZLİYORUZ !
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