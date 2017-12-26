Süper Lig'de ilk devrenin ardından...
Süper Lig'de 2017-18 sezonunun ilk devresi, Medipol Başakşehir'in liderliğiyle sona erdi. Ligin 17 haftalık ilk bölümü, Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor maçıyla tamamlandı. Ev sahibi Osmanlıspor, rakibini 3-2 yendi.
Kasımpaşa deplasmanından 2-1 galip ayrılan Medipol Başakşehir, puanını 36'ya yükselterek geçen sezon olduğu gibi devre arasına lider girdi. Galatasaray, Fatih Terim'in 4. dönemindeki ilk maçında, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek, devreyi 35 puanla 2. sırada kapadı.
Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmasıyla 5 karşılaşmalık galibiyet serisi noktalanan Fenerbahçe, 33 puanla 3. sırada yer aldı. Son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş ise konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilerek, liderin 6 puan gerisine düştü. Aynı puana sahip Kayserispor ve Göztepe'nin averajla önünde yer alan siyah-beyazlılar, ilk yarıyı 4. sırada tamamladı.
17. hafta sonunda topu filelerle 14'er kez buluşturan Trabzonsporlu Burak Yılmaz, Göztepeli Adis Jahovic ve Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, gol krallığı yarışında zirveyi paylaştı.
Süper Lig'in 17. haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
SONUÇLAR
Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-1
Bursaspor-Gençlerbirliği: 1-1
Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 2-1
Atiker Konyaspor-Fenerbahçe: 1-1
Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-1
Kardemir Karabükspor-Trabzonspor: 1-1
Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 1-2
Galatasaray-Göztepe: 3-1
Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 3-2
PUAN DURUMU
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|17
|11
|3
|3
|31
|18
|13
|36
|2.
|GALATASARAY
|17
|11
|2
|4
|37
|22
|15
|35
|3.
|FENERBAHÇE
|17
|9
|6
|2
|34
|20
|14
|33
|4.
|BEŞİKTAŞ
|17
|8
|6
|3
|29
|16
|13
|30
|5.
|KAYSERİSPOR
|17
|8
|6
|3
|25
|18
|7
|30
|6.
|GÖZTEPE
|17
|9
|3
|5
|30
|26
|4
|30
|7.
|TRABZONSPOR
|17
|8
|5
|4
|33
|28
|5
|29
|8.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|17
|8
|2
|7
|23
|27
|-4
|26
|9.
|BURSASPOR
|17
|7
|4
|6
|28
|19
|9
|25
|10.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|17
|6
|4
|7
|21
|24
|-3
|22
|11.
|KASIMPAŞA
|17
|5
|4
|8
|25
|31
|-6
|19
|12.
|TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
|17
|5
|4
|8
|22
|30
|-8
|19
|13.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|17
|5
|3
|9
|28
|33
|-5
|18
|14.
|OSMANLISPOR
|17
|5
|2
|10
|26
|34
|-8
|17
|15.
|ANTALYASPOR
|17
|4
|5
|8
|19
|31
|-12
|17
|16.
|ATİKER KONYASPOR
|17
|4
|3
|10
|16
|23
|-7
|15
|17.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|17
|3
|5
|9
|20
|32
|-12
|14
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|17
|2
|3
|12
|14
|29
|-15
|9
18. HAFTA PROGRAMI
İkinci devrenin ilk haftasında şu maçlar oynanacak:
Antalyaspor-Beşiktaş
Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor
Bursaspor-Medipol Başakşehir
Atiker Konyaspor-Trabzonspor
Fenerbahçe-Göztepe
Kayserispor-Galatasaray
Demir Grup Sivasspor-Teleset Mobilya Akhisarspor
Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor
Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 09:28
-
Orkan Çınar'a 2 talip!
Toplam 2
Yorum
bjk advers KULLANILMAYAN GÜÇ ! BU GÜCÜN BİRAN EVVEL DEVREYE SOKULMASI İÇİN ŞENOL HOCANIN KEYFİNİ BEKLİYORUZ !
-
Atiba'ya ülkesinden talip çıktı
Toplam 4
Yorum
ncicek hemen gonderin..o bplgede ck yogunluk var. ve yaslandı artık
-
Son yılların en çekişmeli Süper Lig'i
Toplam 1
Yorum
bjk advers Son yılların en çekişmeli LİGİNİ değil en çekilen takımı BEŞİKTAŞ'I İZLİYORUZ !
Süper Lig'de ilk devrenin ardından... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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