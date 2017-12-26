Son 16'da dev şölen başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 ilk maçları, 2 karşılaşmayla başlıyor. A Spor’da G.Saray-Buca ve G.Birliği-Bursa maçları nefesleri kesecek. Birbirinden çekişmeli maçlar, şifresiz, HD kalitesinde Turkuvaz Medya kanallarında yayınlanacak
Türkiye Kupası 26 Aralık 2017, Salı
Güncelleme: 26 Aralık 2017, Salı 00:43
TURKUVAZ Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşayacak. 16 takımın çift maç eleme usulüne göre mücadele edeceği Son 16 Turu maçları bugün 2 karşılaşmayla start alıyor.
Yarın ve Perşembe günü de sürecek futbol resitalinde rövanşlar 16, 17 ve 18 Ocak'ta oynanacak. Birbirinden çekişmeli 8 karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Sona yaklaştıkça adrenalinin zirve yaptığı kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.
İŞTE SON 16 TURU PROGRAMI
BUGÜN:
18.30: G.Birliği-Bursa: Barış şimşek A SPOR
20.30: G.Saray-Buca: Ali Şansalan A SPOR
YARIN:
15.00: Giresunspor-M. Başakşehir A SPOR
16.30: Kayserispor-Antalyaspor A2
18.30: A. Konyaspor-Trabzonspor A SPOR
20.30: Fenerbahçe-İstanbulspor ATV
PERŞEMBE:
16.30: Boluspor-T.M. Akhisarspor A2
20.30: Beşiktaş-Osmanlıspor A2
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