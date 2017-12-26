Son 16'da dev şölen başlıyor

TURKUVAZ Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşayacak. 16 takımın çift maç eleme usulüne göre mücadele edeceği Son 16 Turu maçları bugün 2 karşılaşmayla start alıyor.



Yarın ve Perşembe günü de sürecek futbol resitalinde rövanşlar 16, 17 ve 18 Ocak'ta oynanacak. Birbirinden çekişmeli 8 karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Sona yaklaştıkça adrenalinin zirve yaptığı kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.





İŞTE SON 16 TURU PROGRAMI



BUGÜN:

18.30: G.Birliği-Bursa: Barış şimşek A SPOR

20.30: G.Saray-Buca: Ali Şansalan A SPOR



YARIN:

15.00: Giresunspor-M. Başakşehir A SPOR

16.30: Kayserispor-Antalyaspor A2

18.30: A. Konyaspor-Trabzonspor A SPOR

20.30: Fenerbahçe-İstanbulspor ATV



PERŞEMBE:

16.30: Boluspor-T.M. Akhisarspor A2

20.30: Beşiktaş-Osmanlıspor A2