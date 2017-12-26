 Kocaman istedi, Terim alıyor – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Kocaman istedi, Terim alıyor

    Kocaman istedi, Terim alıyor

    Galatasaray teknik direktörü , transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

    Göztepe galibiyetiyle lig arasına moralli giren G.Saray'da , transfer konusunda Mourinho başta olmak üzere dünyaca ünlü hocalardan destek alacak.

    Mourinho ile özel bir görüşme gerçekleştirecek olan Terim için Luke Shaw hamlesi yapıyor denildi. Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği ve Aykut Kocaman'nın ısrarla istediği 22 yaşındaki sol bek için G.Saray'da devreye girdi. Manchester United 37.5 milyon euro bonservisle Southampton'dan aldığı İngili futbolcudan beklenen patlamayı alamadı ve gözden düştü. Takımdan gönderilecekler arasında olan Luke Shaw için Fatih Terim, yakın arkadaşı Mourinho ile özel bir görüşme yapmayı planlıyor.

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kocaman istedi, Terim alıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN