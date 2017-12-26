Kocaman istedi, Terim alıyor
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Göztepe galibiyetiyle lig arasına moralli giren G.Saray'da Fatih Terim, transfer konusunda Mourinho başta olmak üzere dünyaca ünlü hocalardan destek alacak.
Mourinho ile özel bir görüşme gerçekleştirecek olan Terim için Luke Shaw hamlesi yapıyor denildi. Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği ve Aykut Kocaman'nın ısrarla istediği 22 yaşındaki sol bek için G.Saray'da devreye girdi. Manchester United 37.5 milyon euro bonservisle Southampton'dan aldığı İngili futbolcudan beklenen patlamayı alamadı ve gözden düştü. Takımdan gönderilecekler arasında olan Luke Shaw için Fatih Terim, yakın arkadaşı Mourinho ile özel bir görüşme yapmayı planlıyor.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 09:51
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Orkan Çınar'a 2 talip!
Toplam 2
Yorum
bjk advers KULLANILMAYAN GÜÇ ! BU GÜCÜN BİRAN EVVEL DEVREYE SOKULMASI İÇİN ŞENOL HOCANIN KEYFİNİ BEKLİYORUZ !
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Atiba'ya ülkesinden talip çıktı
Toplam 4
Yorum
ncicek hemen gonderin..o bplgede ck yogunluk var. ve yaslandı artık
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Son yılların en çekişmeli Süper Lig'i
Toplam 1
Yorum
bjk advers Son yılların en çekişmeli LİGİNİ değil en çekilen takımı BEŞİKTAŞ'I İZLİYORUZ !
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