Kocaman istedi, Terim alıyor

Göztepe galibiyetiyle lig arasına moralli giren G.Saray'da Fatih Terim, transfer konusunda Mourinho başta olmak üzere dünyaca ünlü hocalardan destek alacak.

Mourinho ile özel bir görüşme gerçekleştirecek olan Terim için Luke Shaw hamlesi yapıyor denildi. Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği ve Aykut Kocaman'nın ısrarla istediği 22 yaşındaki sol bek için G.Saray'da devreye girdi. Manchester United 37.5 milyon euro bonservisle Southampton'dan aldığı İngili futbolcudan beklenen patlamayı alamadı ve gözden düştü. Takımdan gönderilecekler arasında olan Luke Shaw için Fatih Terim, yakın arkadaşı Mourinho ile özel bir görüşme yapmayı planlıyor.



