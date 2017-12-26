Terim’in gözdesi Holzhauser

Ara transfer döneminde en az 2 takviye yapmak isteyen'in listesi yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Öncelikle son bek ve orta saha rotasyonuna kalite getirecek bir 8 numara üzerinde duran tecrübeli hocanın,'li'i gündemine aldığı belirlendi.Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 24 yaşındaki Avusturyalı futbolcunun maliyetinin oldukça uygun olduğu belirtiliyor. Bu sezonformasıyla 30 resmi maçka 9 gol ve 10 asistlik harika bir performans sergileyenbirçok kulübün dikkatini çekmiş durumda.1.93 boyundaki solak futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi temasların başlanması bekleniyor. Yönetim bu transfer içinarasında bir rakamı gözden çıkardı.(TAKVİM)