Terim’in gözdesi Holzhauser
Devre arasında öncelikle sol bek ve 8 numara transferi isteyen Fatih Terim’in listesinin ilk sırasında Austria Wien’de forma giyen Raphael Holzhauser’in olduğu öne sürülüyor
30 MAÇTA 19 GOLE KATKI!
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 24 yaşındaki Avusturyalı futbolcunun maliyetinin oldukça uygun olduğu belirtiliyor. Bu sezon Austria Wien formasıyla 30 resmi maçka 9 gol ve 10 asistlik harika bir performans sergileyen Holzhauser birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda.
2-3 MİLYONA BU İŞ BİTEBİLİR
1.93 boyundaki solak futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi temasların başlanması bekleniyor. Yönetim bu transfer için 2-3 milyon Euro arasında bir rakamı gözden çıkardı.
(TAKVİM)
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 02:23
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda terim bu defa iyi egitilcek,sart baska cikari yolu yok,biktim cl de ucam,amaktan artik ucacaz,onun icinde her yolu öretcem,bi yazsam
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda penalti kurtarilir attirilmaz binbir yolu var,herseyin binbir yolu var bu defa terimin isi cok zor,ya örencek ya ögrencek,2008 de demistim
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Fatih Terim devreye girdi! Sol bek geliyor...
Toplam 7
Yorum
OsmanLI NO_Nameye cevap tudor-IMPARATOR aradaki fark
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