 Terim’in gözdesi Holzhauser – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Terim’in gözdesi

    Terim’in gözdesi Holzhauser

    Devre arasında öncelikle sol bek ve 8 numara transferi isteyen Fatih Terim’in listesinin ilk sırasında Austria Wien’de forma giyen Raphael ’in olduğu öne sürülüyor

    Ara transfer döneminde en az 2 takviye yapmak isteyen Fatih Terim'in listesi yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Öncelikle son bek ve orta saha rotasyonuna kalite getirecek bir 8 numara üzerinde duran tecrübeli hocanın, Austria Wien'li Raphael Holzhauser'i gündemine aldığı belirlendi.

    30 MAÇTA 19 GOLE KATKI!
    Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 24 yaşındaki Avusturyalı futbolcunun maliyetinin oldukça uygun olduğu belirtiliyor. Bu sezon Austria Wien formasıyla 30 resmi maçka 9 gol ve 10 asistlik harika bir performans sergileyen Holzhauser birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda.

    2-3 MİLYONA BU İŞ BİTEBİLİR
    1.93 boyundaki solak futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi temasların başlanması bekleniyor. Yönetim bu transfer için 2-3 milyon Euro arasında bir rakamı gözden çıkardı.

    (TAKVİM)

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:23
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