 Yeni solbek: Uğur çiftçi – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Yeni solbek: Uğur çiftçi

    Yeni solbek: Uğur çiftçi
    Cimbom'un yeni hocası Fatih Terim, " nasıl solbeksiz oynar" diyerek şaşkınlığını gizleyemezken açığın kapatılması için düğmeye basıldı. Sarı-kırmızılı ekibin, sezon sonunda serbest kalacak olan Gençlerbirliği'nden Uğur Çiftçi'yi gündemine aldığı bildirildi. Başkan Özbek'in, Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav ile görüşeceği öğrenildi.

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:24
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