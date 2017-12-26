İşte Fatih Terim farkı!

G.Saray'da Fatih Terim'in gelişi rüzgar değil fırtına etkisi yarattı… İmparator'un dönüşüyle, Igor Tudor'un olumsuz etkileri hızlı bir şekilde silinmeye başladı, takımda bahar havası başladı İşte Aslan'da Terim etkisi:



1- FLORYA'YA YENİ BİR MAKYAJ

Fatih Terim, G.Saray'a imza atmadan önce Florya'ya ayak bastı. Burada futbolculardan kulüp personellerine kadar, gelişiyle yeniden birlik beraberliğin sağlanacağını gösterdi. İmparator'un etkisiyle antrenörler dahil herkes, esas duruşa geçerek hocalarına karşı saygısını ortaya koydu. Hoca, rötüşlara takımın yemek menüsüyle başladı.



2- DIŞLANMIŞ İSİMLERİ ÇAĞIRDI

Tudor'un sezon başında kadroya almadığı isimlerden Hakan Balta ile De Jong, idmana çağırıldı. Fatih Hoca, bu isimleri yeniden kadroya alarak takımdaki dışlanmışlığı ortadan kaldırdı. Balta, Göztepe maçında tribündeydi.



3- KARİZMASI YABANCILARA YETTİ

Terim, imza töreninin ardından futbolcular ile yaptığı toplantıda kulübün hedeflerini yeniden anlattı. Takımın başına yeni geçse de oyuncuları yakından takip ettiğini gösterdi. Böylelikle karizmasıyla onunla daha önce çalışmayan tüm yabancı futbolcuları etkilemeyi başardı.



4- YERLİ KÜSKÜNLERİ BARIŞTIRDI

İmparator, sezon başında ayrılmak istediğini açıklayan Sinan Gümüş ile Tudor'un mecbur kalmadıkça forma vermediği Yasin ve Selçuk gibi isimleri yeniden ateşledi. Terim, bu oyuncuları yeniden kazanmak için birebir toplantılar yaptı. Koray Günter bile kulübede sarı kart gördü.



5- TARAFTARI BÜTÜNLEŞTİRDİ

Terim, son 7 maçta 4 mağlubiyet alan takıma çok tepkili olan taraftarı, imza atar atmaz tribüne toplamayı başardı. Akhisar maçında kendi arasında kavga eden taraftarlar, Göztepe maçında omuz omuza marşlar söyledi.



6- DURSUN ÖZBEK'İ UNUTTURDU

Taraftarların ve spor camiasının eleştirilerine 3 senedir maruz kalan Başkan Dursun Özbek, Terim ile anlaşınca adeta unutuldu. Yönetime olan büyük öfke, hocanın gelişiyle dindi. Seçim çalışmaları kimsenin umrunda değil!..



7- RAKİPLERİN ÜSTÜNDE BASKI

Terim'in gelişiyle tesadüf müdür bilinmez ama Beşiktaş yenildi, F.Bahçe ve Trabzon berabere kaldı. Bu kayıplar, "Terim'in rüzgarı, rakipleri baskı altına aldı" dedirtti.