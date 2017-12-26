İşte Fatih Terim farkı!
Göztepe galibiyetiyle G.Saray’da bıraktığı yerden devam eden Terim, Igor Tudor’un camia ve takım üzerindeki olumsuz etkilerini silmeye başladı. Fatih Hoca, Florya’dan TT Stadı’na futbolculardan yönetime kadar her şeye tesir etti!..
G.Saray'da Fatih Terim'in gelişi rüzgar değil fırtına etkisi yarattı… İmparator'un dönüşüyle, Igor Tudor'un olumsuz etkileri hızlı bir şekilde silinmeye başladı, takımda bahar havası başladı İşte Aslan'da Terim etkisi:
1- FLORYA'YA YENİ BİR MAKYAJ
Fatih Terim, G.Saray'a imza atmadan önce Florya'ya ayak bastı. Burada futbolculardan kulüp personellerine kadar, gelişiyle yeniden birlik beraberliğin sağlanacağını gösterdi. İmparator'un etkisiyle antrenörler dahil herkes, esas duruşa geçerek hocalarına karşı saygısını ortaya koydu. Hoca, rötüşlara takımın yemek menüsüyle başladı.
2- DIŞLANMIŞ İSİMLERİ ÇAĞIRDI
Tudor'un sezon başında kadroya almadığı isimlerden Hakan Balta ile De Jong, idmana çağırıldı. Fatih Hoca, bu isimleri yeniden kadroya alarak takımdaki dışlanmışlığı ortadan kaldırdı. Balta, Göztepe maçında tribündeydi.
3- KARİZMASI YABANCILARA YETTİ
Terim, imza töreninin ardından futbolcular ile yaptığı toplantıda kulübün hedeflerini yeniden anlattı. Takımın başına yeni geçse de oyuncuları yakından takip ettiğini gösterdi. Böylelikle karizmasıyla onunla daha önce çalışmayan tüm yabancı futbolcuları etkilemeyi başardı.
4- YERLİ KÜSKÜNLERİ BARIŞTIRDI
İmparator, sezon başında ayrılmak istediğini açıklayan Sinan Gümüş ile Tudor'un mecbur kalmadıkça forma vermediği Yasin ve Selçuk gibi isimleri yeniden ateşledi. Terim, bu oyuncuları yeniden kazanmak için birebir toplantılar yaptı. Koray Günter bile kulübede sarı kart gördü.
5- TARAFTARI BÜTÜNLEŞTİRDİ
Terim, son 7 maçta 4 mağlubiyet alan takıma çok tepkili olan taraftarı, imza atar atmaz tribüne toplamayı başardı. Akhisar maçında kendi arasında kavga eden taraftarlar, Göztepe maçında omuz omuza marşlar söyledi.
6- DURSUN ÖZBEK'İ UNUTTURDU
Taraftarların ve spor camiasının eleştirilerine 3 senedir maruz kalan Başkan Dursun Özbek, Terim ile anlaşınca adeta unutuldu. Yönetime olan büyük öfke, hocanın gelişiyle dindi. Seçim çalışmaları kimsenin umrunda değil!..
7- RAKİPLERİN ÜSTÜNDE BASKI
Terim'in gelişiyle tesadüf müdür bilinmez ama Beşiktaş yenildi, F.Bahçe ve Trabzon berabere kaldı. Bu kayıplar, "Terim'in rüzgarı, rakipleri baskı altına aldı" dedirtti.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 09:27
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Orkan Çınar'a 2 talip!
Toplam 2
Yorum
bjk advers KULLANILMAYAN GÜÇ ! BU GÜCÜN BİRAN EVVEL DEVREYE SOKULMASI İÇİN ŞENOL HOCANIN KEYFİNİ BEKLİYORUZ !
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Atiba'ya ülkesinden talip çıktı
Toplam 4
Yorum
ncicek hemen gonderin..o bplgede ck yogunluk var. ve yaslandı artık
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Son yılların en çekişmeli Süper Lig'i
Toplam 1
Yorum
bjk advers Son yılların en çekişmeli LİGİNİ değil en çekilen takımı BEŞİKTAŞ'I İZLİYORUZ !
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