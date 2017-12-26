''Arda, G.Saray'a gelebilir!''

LEVENT TÜZEMEN

Galatasaray'da yeni yönetime girecek güçlü bir yönetici, 'Arda Turan'ın parasını ben öderim, bizim takıma gelsin, hocayı da ikna ederiz' demiş. Bu transfer gerçekleşirse hiç şaşırmam.

ÖMER ÜRÜNDÜL

Arda çok önemli bir oyuncu ama şu anda fizik olarak hazır durumda değil. Beşiktaş'ın sol kanatta ona ihtiyacı yok. Babel sakatlansa bile Adriano o bölgede oynayabilir.

METİN TEKİN

Transferde işin mali tarafı var. Onun kalitesindeki bir futbolcu siyah-beyazlı takıma gelirse ciddi katkıda bulunur. Ancak bu dönem için Türkiye'ye döneceğini düşünmüyorum.

MURAT ÖZBOSTAN: Arda Turan 1 haftadır Beşiktaş için konuşuluyor ama başkan Orman, "Gündemimizde yok" dedi. Sizin düşünceniz nedir? Gelirse Beşiktaş'a faydası olur mu?

ÖMER ÜRÜNDÜL: Arda, fizik olarak hazır değil. Ne kadar önemli oyuncu olduğunu biliyoruz. Ama sol kulvarda Babel'e bir şey olsa Caner'i sol beke alıp önde Adriano oynayabiliyor. Bu şartlarda Beşiktaş'ın Arda'ya ihtiyacı yok. Artı bir sorun daha var. Beşiktaş'ın sürekli stoper transferi üzerine gitmesini de anlayamıyorum. Vida gelince Şenol hocanın kafası karışacak. Şimdi Vida-Pepe yaptığın zaman takımın en istikrarlı oyuncusu Tosic'i ne yapacaksın? Tosic ya stoper oynar ya sol bek. Stopere Vida'yı koyduğun zaman, Pepe'den vazgeçemezsin, solda da Caner ve Adriano varsa Tosic bitmiş oluyor. Bana göre; Tosic, Beşiktaş'ın en istikrarlı oyuncusu.

METİN TEKİN: Arda'nın geleceğini düşünmüyorum. Beşiktaş'a gelirse tabii ki Arda kalitesindeki oyuncu her yerde faydalı olur. İşin mali tarafı da var. Ama Arda'nın Türkiye'ye şu an için döneceğini düşünmüyorum.

LEVENT TÜZEMEN: Mesela Arda bir televizyon programında "Ben asla Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynamam. Gelirsem, kulübüm de isterse Galatasaray olur, yoksa Avrupa'da oynarım" diyor.

MURAT ÖZBOSTAN: Beşiktaş cephesi "Biz para ödemeyiz, az bir maliyetle, Barcelona da kabul ederse gelsin ikinci yarı bizde oynasın" diyor. Geçen sezonki Demba Ba gibi.

LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray'da yeni yönetime girecek güçlü bir yönetici "Onun parasını ben öderim, Galatasaray'a gelsin hocayı da ikna ederiz" demiş. Galatasaray'da her şeyi affeden Fatih Terim'e, Arda Turan gidip sarılsa ve bu transfer gerçekleşirse ben buna hiç şaşırmam.







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