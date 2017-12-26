 Terim'den bir ilk – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Terim'den bir ilk

    Terim'den bir ilk

    Herkes Fatih Terim'in yardımcılarının kim olacağını merak ediyor...

    Tecrübeli teknik adam kaleci antrenörü olarak Taffarel'i getirmek istediğini açıkladı. Bir de "Değişik düşüncelerimiz var" diyerek bir de sürprizi olduğunun mesajını verdi. Terim'in antrenör kadrosunda düşündüğü sürprizler ise pek çok yabancı kulüpte olan defans oyuncularına defansif, orta saha oyuncularına orta sahaları çalıştıracak, forvet oyuncularına ise gol vuruşu ve forvet özelliklerini anlatacak özel antrenörler getireceği bildirildi.

    Yapacak çok işimiz var
    ?Galatasaray'da Fatih Terim rüzgarı dinecek gibi görünmüyor. Sarı- kırmızılı ekip ile 1.5 yıllık imza atmasının ardından sadece Galatasaray değil Türkiye gündemini sallayan deneyimli çalıştırıcı, ilk maçta farkını ortaya koydu. Sarı-kırmızılı ekip kalesinde golü görmesine karşın Göztepe karşısında 3-1'lik galibiyete ulaştı. Bu galibiyetle eli güçlenen Terim, başarının kalıcı olması için Florya'da büyük bir değişime imza atmaya hazırlanıyor. Terim, Buca karşılaşması sonrası Florya'daki odasına kapanıp transferden, antrenman saatlerine kadar her şeyi elden geçirecek.

    DÜZEN, DİSİPLİN, ÇALIŞMA
    İşte Fotomaç farkıyla teknik direktör Fatih Terim'in izleyeceği yol haritası:
    * Sol bek başta takıma hemen katılacak nokta transferler yapılacak.
    * Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yemek saatlerinden, giriş-çıkışlara kadar her şey kontrol altında olacak.
    * Haftanın belirli günlerinde çift idman yapılacak ve antrenman sonrasında Galatasaraylı oyuncuların ekstra çalışmalar yapması sağlanacak.
    * Güç ve dayanaklılık için salon çalışmalarına ağırlık verilecek. Mutlaka doktor kontrolü altında yapılacak.
    * Oyuncular ve eşleri ile sık sık bir araya gelinecek. Yemek organizasyonları ile takım içi bağlar güçlendirilecek.
    * Bu sezon hatalı goller yiyen Muslera'nın performansının artması sağlanacak. Yan top zaafiyetinin bitmesi için özel çalışma yapılacak.

    GALATASARAY İÇİN NE DEDİLER?
    Erman Toroğlu: Galatasaray bu maça İgor Tudor ile çıksaydı kaybederdi. Çünkü Tudor'un takımı havasını kaybetmişti. 'Don' yemiş portakal gibiydiler. Ancak Fatih Terim geldi, şampiyonluk kesin diye bakılıyor. Yok öyle bir şey.

    Rıdvan Dilmen: Galatasaray, bu maçı aslında perşembe günü kazandı. Devre arası öncesi bir boşluk vardı teknik direktör konusunda. Ancak Fatih Terim'in gelmesi, ortamı ve Galatasaray'ı tekrar bütünleşti. Gölgesi bile yetti galibiyet için...

    Levent Tüzemen: Fati h Terim'in varlığı sadece tribünlere değil Galatasaraylı oyunculara da bir güven ve ciddiyet getirdi. Ligin flaş takımı Göztepe'ye karşı geriye düşüp maçı çevirmek bir Fatih Terim klasiğidir.

    Savaş ÇORLU

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:32
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