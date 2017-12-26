Terim'den bir ilk

Tecrübeli teknik adam kaleci antrenörü olarakgetirmek istediğini açıkladı. Bir dediyerek bir de sürprizi olduğunun mesajını verdi.antrenör kadrosunda düşündüğü sürprizler ise pek çokolan defans oyuncularına defansif, orta saha oyuncularına orta sahaları çalıştıracak, forvet oyuncularına ise gol vuruşu ve forvet özelliklerini anlatacak özel antrenörler getireceği bildirildi.?Galatasaray'da Fatih Terim rüzgarı dinecek gibi görünmüyor. Sarı- kırmızılı ekip ile 1.5 yıllık imza atmasının ardından sadecedeğilsallayan deneyimli çalıştırıcı, ilk maçta farkını ortaya koydu. Sarı-kırmızılı ekip kalesinde golü görmesine karşınkarşısında 3-1'lik galibiyete ulaştı. Bu galibiyetle eli güçlenen Terim, başarının kalıcı olması içinbüyük bir değişime imza atmaya hazırlanıyor. Terim,karşılaşması sonrasıodasına kapanıp transferden, antrenman saatlerine kadar her şeyi elden geçirecek.Fotomaç farkıyla teknik direktör Fatih Terim'in izleyeceği yol haritası:* Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yemek saatlerinden, giriş-çıkışlara kadar her şey kontrol altında olacak.* Güç ve dayanaklılık için salon çalışmalarına ağırlık verilecek. Mutlaka doktor kontrolü altında yapılacak.* Bu sezon hatalı goller yiyen Muslera'nın performansının artması sağlanacak. Yan top zaafiyetinin bitmesi için özel çalışma yapılacak.Galatasaray bu maça İgor Tudor ile çıksaydı kaybederdi. Çünkü Tudor'un takımı havasını kaybetmişti. 'Don' yemiş portakal gibiydiler. Ancak Fatih Terim geldi, şampiyonluk kesin diye bakılıyor. Yok öyle bir şey.Galatasaray, bu maçı aslında perşembe günü kazandı. Devre arası öncesi bir boşluk vardı teknik direktör konusunda. Ancak Fatih Terim'in gelmesi, ortamı ve Galatasaray'ı tekrar bütünleşti. Gölgesi bile yetti galibiyet için...Fati h Terim'in varlığı sadece tribünlere değil Galatasaraylı oyunculara da bir güven ve ciddiyet getirdi. Ligin flaş takımı Göztepe'ye karşı geriye düşüp maçı çevirmek bir Fatih Terim klasiğidir.