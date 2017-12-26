 Ahmet muradına erdi – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Ahmet muradına erdi

    Ahmet muradına erdi
    Galatasaray, U21'de attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Ahmet Sivri ile profesyonel sözleşme imzaladı. U21 takımıyla 13 gole imza atan Kıbrıslı oyuncu, Emrah Bayraktar önderliğinde gerçekleştirilen Galatasaray A takım antrenmanında ilk kez yer almış ve göz doldurmuştu. 18 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın sezon başında Kıbrıs'ın Yenicami AK takımında kadrosuna katılmıştı.

    Ahmet Sivri, son 3 sezonda 100 maçta 113 gole imza atarak tüm dikkatleri üzerine çekti.
    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:58
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