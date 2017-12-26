Ahmet muradına erdi

Galatasaray, U21'de attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Ahmet Sivri ile profesyonel sözleşme imzaladı. U21 takımıyla 13 gole imza atan Kıbrıslı oyuncu, Emrah Bayraktar önderliğinde gerçekleştirilen Galatasaray A takım antrenmanında ilk kez yer almış ve göz doldurmuştu. 18 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın sezon başında Kıbrıs'ın Yenicami AK takımında kadrosuna katılmıştı.



Ahmet Sivri, son 3 sezonda 100 maçta 113 gole imza atarak tüm dikkatleri üzerine çekti.