Belhanda’nın yerine Garmash
Belhanda'nın performansından memnun kalmayan Terim oyuncuyu ikinci yarıda kenara alırken dün Ukrayna basınında dikkat çeken bir iddia yayınlandı.
Dinamo Kiev ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Denys Garmash'ın, Galatasaray'ın listesinde olduğu iddia edildi. 27 yaşındaki Ukraynalı oyuncuyu, Fenerbahçe'nin de izlediği ve Ocak ayında Ukraynalı futbolcunun transferi için harekete geçecekleri iddia edildi.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 02:33
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda terim bu defa iyi egitilcek,sart baska cikari yolu yok,biktim cl de ucam,amaktan artik ucacaz,onun icinde her yolu öretcem,bi yazsam
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda penalti kurtarilir attirilmaz binbir yolu var,herseyin binbir yolu var bu defa terimin isi cok zor,ya örencek ya ögrencek,2008 de demistim
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Fatih Terim devreye girdi! Sol bek geliyor...
Toplam 7
Yorum
OsmanLI NO_Nameye cevap tudor-IMPARATOR aradaki fark
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