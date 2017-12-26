Belhanda’nın yerine Garmash

Belhanda'nın performansından memnun kalmayan Terim oyuncuyu ikinci yarıda kenara alırken dün Ukrayna basınında dikkat çeken bir iddia yayınlandı.



Dinamo Kiev ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Denys Garmash'ın, Galatasaray'ın listesinde olduğu iddia edildi. 27 yaşındaki Ukraynalı oyuncuyu, Fenerbahçe'nin de izlediği ve Ocak ayında Ukraynalı futbolcunun transferi için harekete geçecekleri iddia edildi.



