 Belhanda’nın yerine Garmash – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Belhanda’nın yerine Garmash

    Belhanda’nın yerine Garmash

    Belhanda'nın performansından memnun kalmayan Terim oyuncuyu ikinci yarıda kenara alırken dün Ukrayna basınında dikkat çeken bir iddia yayınlandı.

    Dinamo Kiev ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Denys Garmash'ın, 'ın listesinde olduğu iddia edildi. 27 yaşındaki Ukraynalı oyuncuyu, Fenerbahçe'nin de izlediği ve Ocak ayında Ukraynalı futbolcunun transferi için harekete geçecekleri iddia edildi.

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Belhanda’nın yerine Garmash haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN