 Gomis ve Belhanda 'Aslan'ı sırtladı – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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     ve 'Aslan'ı sırtladı

    <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a> ve <a href="/index/belhanda?id=4daef53f-db22-4007-9372-4d95f557d56c" class="" rel="tag">Belhanda</a> 'Aslan'ı sırtladı

    Süper Lig'de sezonun ilk devresi geride kaldı. 35 puan toplayan Galatasaray, ilk yarıyı ikinci sırada tamamladı.

    Galatasaray'da Bafetimbi , 14 gol 4 asistlik performansıyla takımının puanları toplamasında anahtar rol üstlendi. , Vagner Love'ın ardından ligde en çok şut deneyen (2,76) ve en fazla isabet bulan (1,71) ikinci oyuncu olarak dikkat çekti.

    SERVİSÇİ BELHANDA
    Galatasaray'da 'in ardından istatistikleriyle öne çıkan bir diğer isim ise Younes . , yaptığı 6 asistle Başakşehirli Visca'nın (7) arkasından ligde en çok asist yapan ikinci oyuncu. Ayrıca , verdiği 50 şut pasıyla bu alanda zirvede tek başına yer alıyor.

    ŞUTLARDA ETKİLİLER
    Galatasaray, 5,65'lik ortalamasıyla Beşiktaş'a birlikte ligin en fazla isabetli şut atan takımı. Sarı Kırmızılılar'da Fernando, maç başına 63 başarılı pas ortalamasıyla bu alanda ligin en iyisi olarak göze çarptı. En yakın takipçisi Beşiktaşlı Atiba, maç başına 62 pas ortalamasıyla oynuyor. Öte yandan Galatasaray, maç başına 5,41 korner kullandı ve Beşiktaş'ın ardından ligde bu istatistikte ikinci sırada yer alıyor.

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:22
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