En istikrarlı Muslera, en golcü Gomis!

Galatasaray'da 7. sezonunu geçiren Muslera, geçen yıl olduğu gibi bu sezonun ilk yarısında da en fazla sahada kalan isim olarak öne çıktı. Ligde toplam 20 futbolcunun görev aldığı sarı-kırmızılı takımda Uruguaylı kaleci, geride kalan 17 maçın tamamında forma giyerek bin 530 dakika sahada bulundu.

Sarı-kırmızılı ekipte Muslera'yı, 17 maçta bin 445 dakika oynayan golcü futbolcu Bafetimbi Gomis ve 17 karşılaşmada bin 404 dakika sahada kalan Maicon Roque takip etti.

Galatasaray'da en fazla süre alan Türk oyuncu, 14 maçta bin 84 dakika forma giyen Serdar Aziz olurken, Tolga Ciğerci ise sakatlığı nedeniyle 7 müsabaka kaçırdı.

Sarı-kırmızılı takımda ligin ilk yarısında en az süreyi 3 maçta 18 dakika ile Sinan Gümüş alırken, kadroda bulunan oyunculardan Cedric Carrasso, Tarık Çamdal, Ryan Donk ve Emrah Başsan hiçbir maçta tercih edilmedi.



EN GOLCÜSÜ GOMİS

Süper Lig'de sezonunun ilk yarısında Galatasaray'ın en skorer ismi Bafetimbi Gomis oldu.

Sarı-kırmızılı takımın sezon başında başında renklerine dahil ettiği Fransız futbolcu, forma giydiği 17 maçta 14 kez ağları havalandırarak, gol krallığı yarışında Trabzonsporlu Burak Yılmaz ve Göztepeli Adis Jahovic ile zirvede yer aldı.

Galatasaray'da orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci 6, savunmada görev yapan Maicon da 5 golle öne çıktı.

Sarı-kırmızılı ekipte Sofiane Feghouli 3, Garry Rodrigues, Younes Belhanda ve Yasin Öztekin ikişer, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Mariano Filho da birer golle skora katkı sağladı.

Süper Lig'de kaydettiği 37 golle ilk yarının en golcü takımı konumunda bulunan Galatasaray, bu gollerin 14'ünü maçların ilk yarısında, 23'ünü ise ikinci yarılarda attı.



HIRÇINLAR NDİAYE VE FEGHOULİ

Galatasaray'ın sezonun ilk yarısında Badou Ndiaye ve Sofiane Feghouli, en hırçın futbolcular olarak öne çıktı.

İki futbolcu da ligin ilk yarısındaki maçlarda birer kırmızı ve üçer sarı kart gördü.

Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ve Bafetimbi Gomis'e de birer kırmızı ve sarı kart gösterildi.

Galatasaray'da Fernando 6, Serdar Aziz 5, Maicon 4, Muslera da 3 sarı kartla en fazla kart gören oyuncular arasında yer aldı.



İLK YARI KARNESİ



Galatasaray'da ligin ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle: