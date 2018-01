‘Come to Beşiktaş’a rakip çıktı

Sürekli kavgaların ve polemiklerin çokluğundan şikayet ettiğimiz Süper Lig'de iyi şeyler de olmaya başladı.

ÖNCE BEŞİKTAŞ...

Beşiktaş'ın bu yaza damgasını vuran 'Come to Beşiktaş' sloganı büyük ilgi gördü. Quaresma'nın Pepe'ye 'Come to Beşikteş' dediği videoyla başlayan akım son olarak Cenk'in Vida'yı çağırmasıyla devam ettti. Özellikle Negredo'nun transferi için çekilen videoyla dünya gündemine gelen 'Come to Beşiktaş' sloganı için Quaresma Pepe'yi, Pepe Negredo'yu, Negredo Lens'i, Lens Medel'i ve Cenk de Vida'yı siyah-beyazlı kulübe çağırmıştı.

ROMA DA KATILDI

Beşiktaş'ın başlattığı ve tüm dünyada ses getiren 'Come To Beşiktaş' sloganı o kadar gündeme geldi ki bu yaz Medipol Başakşehir'den Roma'ya 13,4 milyon Euro'ya transfer olan Cengiz Ünder için Roma da eğlenceli bir video hazırladı. Cengiz'in yeni takımı Roma, resmi hesabından paylaştığı videoyla Beşiktaş'ın paylaşımını taklit etti. Roma'da forma giyen oyuncular 'Come to Roma' diyerek Cengiz Ünder'e seslenirken, yapılan paylaşımda Beşiktaş da etiketlendi.





NEYMAR İÇİN DE YAPTILAR

Futbolseverlerin büyük ilgisini çeken 'Come to Beşiktaş' sloganı yüksek takipçisi olan sosyal medya hesaplarından da ilgi gördü. 222 milyon Euro'ya PSG'ye transfer olan Neymar'ın imza törenindeki görüntülerin üzerinde yapılan oynamada gazetecilerden biri Brezilyalı oyuncuya 'Come to Beşiktaş' deyince, Fransız kulübünün sahibi Katarlı Nasser Al-Khelaifi ve Neymar'ın yaşadığı şok eğlenceli bir şekilde işlenmişti.





RAKİP DE DESTEK VERDİ

Beşiktaş'la Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Alman ekibi Leipzig de bu eğlenceli akıma kayıtsız kalmadı. Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki son maçta Beşiktaş'ı ağırlayan Red Bull Leipzig'in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Yussuf Poulsen, 'Merhaba Beşiktaş, Come To Leipzig' ifadelerini kullanarak maç öncesinde mesaj yolladı.

RB Leipzig'den Beşiktaş'a 'Come to Beşiktaş' göndermesi pic.twitter.com/ZI3EsJTQRI — Fotomaç (@fotomac) 25 Eylül 2017

GALATASARAY 'COME TO BEŞİKTAŞ'A RAKİP OLDU

Beşiktaş'ın başlattığı 'eğlenceli' akıma Galatasaray da katıldı. Sarı-kırmızılı camiadaki akımı başlatan isim ise Fatih Terim oldı. Galatasaray'la anlaştığını Twitter hesabından yaptığı 'Nerede kalmıştık...' paylaşımıyla duyuran tecrübeli hoca yeni bir akımın da öncüsü oldu. Bu paylaşımın ardından Fatih Terim'in yardımcılığını yapacak olan Claudio Taffarel, Hasan Şaş ve Ümit Davala da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla 'Nerede kalmıştık...' akımını katılan isimler oldu.



Emre GÜNEŞ