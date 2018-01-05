;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ‘Come to ’a rakip çıktı

    ‘Come to Beşiktaş’a rakip çıktı

    Türk futbolunda eğlenceli akımlar: 'ın 'Come to Beşiktaş' akımına 'Nerede kalmıştık...' ile katıldı...

    Sürekli kavgaların ve polemiklerin çokluğundan şikayet ettiğimiz Süper Lig'de iyi şeyler de olmaya başladı.

    ÖNCE BEŞİKTAŞ...
    'ın bu yaza damgasını vuran 'Come to Beşiktaş' sloganı büyük ilgi gördü. Quaresma'nın 'ye 'Come to Beşikteş' dediği videoyla başlayan akım son olarak Cenk'in Vida'yı çağırmasıyla devam ettti. Özellikle 'nun transferi için çekilen videoyla dünya gündemine gelen 'Come to Beşiktaş' sloganı için Quaresma Pepe'yi, Pepe Negredo'yu, Negredo Lens'i, Lens Medel'i ve Cenk de Vida'yı siyah-beyazlı kulübe çağırmıştı.

    ROMA DA KATILDI
    Beşiktaş'ın başlattığı ve tüm dünyada ses getiren 'Come To Beşiktaş' sloganı o kadar gündeme geldi ki bu yaz Medipol Başakşehir'den Roma'ya 13,4 milyon Euro'ya olan için Roma da eğlenceli bir video hazırladı. Cengiz'in yeni takımı Roma, resmi hesabından paylaştığı videoyla Beşiktaş'ın paylaşımını taklit etti. Roma'da forma giyen oyuncular 'Come to Roma' diyerek Cengiz Ünder'e seslenirken, yapılan paylaşımda Beşiktaş da etiketlendi.

    NEYMAR İÇİN DE YAPTILAR
    Futbolseverlerin büyük ilgisini çeken 'Come to Beşiktaş' sloganı yüksek takipçisi olan hesaplarından da ilgi gördü. 222 milyon Euro'ya PSG'ye transfer olan 'ın imza törenindeki görüntülerin üzerinde yapılan oynamada gazetecilerden biri Brezilyalı oyuncuya 'Come to Beşiktaş' deyince, Fransız kulübünün sahibi Katarlı Nasser Al-Khelaifi ve Neymar'ın yaşadığı şok eğlenceli bir şekilde işlenmişti.

    RAKİP DE DESTEK VERDİ
    Beşiktaş'la Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Alman ekibi Leipzig de bu eğlenceli akıma kayıtsız kalmadı. Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki son maçta Beşiktaş'ı ağırlayan Leipzig'in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Yussuf Poulsen, 'Merhaba Beşiktaş, Come To Leipzig' ifadelerini kullanarak maç öncesinde mesaj yolladı.

    GALATASARAY 'COME TO BEŞİKTAŞ'A RAKİP OLDU
    Beşiktaş'ın başlattığı 'eğlenceli' akıma da katıldı. Sarı-kırmızılı camiadaki akımı başlatan isim ise Fatih Terim oldı. Galatasaray'la anlaştığını Twitter hesabından yaptığı 'Nerede kalmıştık...' paylaşımıyla duyuran tecrübeli hoca yeni bir akımın da öncüsü oldu. Bu paylaşımın ardından 'in yardımcılığını yapacak olan Claudio Taffarel, Hasan Şaş ve Ümit Davala da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla 'Nerede kalmıştık...' akımını katılan isimler oldu.

    Emre GÜNEŞ

    Nerde kalmıştık.

    Hasan Şaş (@hasansas11)'in paylaştığı bir gönderi ()

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Come to Beşiktaş’a rakip çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN