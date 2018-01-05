‘Come to Beşiktaş’a rakip çıktı
Türk futbolunda eğlenceli akımlar: Beşiktaş'ın 'Come to Beşiktaş' akımına Galatasaray 'Nerede kalmıştık...' ile katıldı...
Sürekli kavgaların ve polemiklerin çokluğundan şikayet ettiğimiz Süper Lig'de iyi şeyler de olmaya başladı.
ÖNCE BEŞİKTAŞ...
Beşiktaş'ın bu yaza damgasını vuran 'Come to Beşiktaş' sloganı büyük ilgi gördü. Quaresma'nın Pepe'ye 'Come to Beşikteş' dediği videoyla başlayan akım son olarak Cenk'in Vida'yı çağırmasıyla devam ettti. Özellikle Negredo'nun transferi için çekilen videoyla dünya gündemine gelen 'Come to Beşiktaş' sloganı için Quaresma Pepe'yi, Pepe Negredo'yu, Negredo Lens'i, Lens Medel'i ve Cenk de Vida'yı siyah-beyazlı kulübe çağırmıştı.
ROMA DA KATILDI
Beşiktaş'ın başlattığı ve tüm dünyada ses getiren 'Come To Beşiktaş' sloganı o kadar gündeme geldi ki bu yaz Medipol Başakşehir'den Roma'ya 13,4 milyon Euro'ya transfer olan Cengiz Ünder için Roma da eğlenceli bir video hazırladı. Cengiz'in yeni takımı Roma, resmi hesabından paylaştığı videoyla Beşiktaş'ın paylaşımını taklit etti. Roma'da forma giyen oyuncular 'Come to Roma' diyerek Cengiz Ünder'e seslenirken, yapılan paylaşımda Beşiktaş da etiketlendi.
NEYMAR İÇİN DE YAPTILAR
Futbolseverlerin büyük ilgisini çeken 'Come to Beşiktaş' sloganı yüksek takipçisi olan sosyal medya hesaplarından da ilgi gördü. 222 milyon Euro'ya PSG'ye transfer olan Neymar'ın imza törenindeki görüntülerin üzerinde yapılan oynamada gazetecilerden biri Brezilyalı oyuncuya 'Come to Beşiktaş' deyince, Fransız kulübünün sahibi Katarlı Nasser Al-Khelaifi ve Neymar'ın yaşadığı şok eğlenceli bir şekilde işlenmişti.
RAKİP DE DESTEK VERDİ
Beşiktaş'la Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Alman ekibi Leipzig de bu eğlenceli akıma kayıtsız kalmadı. Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki son maçta Beşiktaş'ı ağırlayan Red Bull Leipzig'in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Yussuf Poulsen, 'Merhaba Beşiktaş, Come To Leipzig' ifadelerini kullanarak maç öncesinde mesaj yolladı.
RB Leipzig'den Beşiktaş'a 'Come to Beşiktaş' göndermesi pic.twitter.com/ZI3EsJTQRI— Fotomaç (@fotomac) 25 Eylül 2017
GALATASARAY 'COME TO BEŞİKTAŞ'A RAKİP OLDU
Beşiktaş'ın başlattığı 'eğlenceli' akıma Galatasaray da katıldı. Sarı-kırmızılı camiadaki akımı başlatan isim ise Fatih Terim oldı. Galatasaray'la anlaştığını Twitter hesabından yaptığı 'Nerede kalmıştık...' paylaşımıyla duyuran tecrübeli hoca yeni bir akımın da öncüsü oldu. Bu paylaşımın ardından Fatih Terim'in yardımcılığını yapacak olan Claudio Taffarel, Hasan Şaş ve Ümit Davala da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla 'Nerede kalmıştık...' akımını katılan isimler oldu.
Emre GÜNEŞ
Nerede kalmıştık...@GalatasaraySK— Fatih Terim (@fatihterim) 21 Aralık 2017
Gerek futbolcu olarak gerekse teknik ekipte çalışmak suretiyle nice mutluluklar yaşadığım kulübüm Galatasaray'a yeniden dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bana yeniden bu fırsatı veren yönetim kuruluna ve özellikle Sayın Fatih Terim'e beraber çalışma fırsatı verdiği için teşekkür ederim . Evet Cimbom nerde kalmıştık!
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:13
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Umrumda bile değil!
Toplam 9
Yorum
Ali Zavalli aciz yonetim Ah bir anlasanizya Gecmisteki yapilana yanlislar hala yapiliyor beter olun yonetim istifa et artik az seref varsa
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Jose Sosa’ya TALİP var
Toplam 2
Yorum
maho Jose Sosa. HEMEN SATILMALI
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Emre Mor'a yakın takip
Toplam 3
Yorum
İLHAM AZERİ 1 yıl boyunca yatıp Galatasaraydan para aldı. Şimdi bu mu genclere örnek olacak kişi ?
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