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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    'da flaş ayrılık! İmzayı attı...

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da flaş ayrılık! İmzayı attı...

    'da ile yollar ayrıldı. Arjantinli oyuncu 'a imza attı!

    Ayrıntılar geliyor...
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:07
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