Trabzonspor'da flaş ayrılık! İmzayı attı...
Trabzonspor'da Emmanuel Mas ile yollar ayrıldı. Arjantinli oyuncu Boca Juniors'a imza attı!
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 18:07
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Volkan Şen bombası
Toplam 29
Yorum
gördük volkan şen yerden kalkmıyor.
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Fransızlar 10 milyon euro önerdi, F.Bahçe reddetti!
Toplam 9
Yorum
feyko yalnışlık olmasın Boluspor vermişti 10 mil.nu
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F.Bahçe'den iki yıldıza 'Kendinize kulüp bulun' talimatı!
Toplam 16
Yorum
fenerli bunlara verilen 30-40 milyon euroyu kim karşılıcak. bunlar bizlerin feneriumdan 2 short almasıyla karşılancak paralar değil. yazık taraftara
Trabzonspor'da flaş ayrılık! İmzayı attı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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