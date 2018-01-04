;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Trabzonsporlu Sosa’ya talip var!

    Trabzonsporlu Sosa’ya talip var!

    Arjantin Premier Lig ekibi ’nun, ’un orta saha oyuncusu ’ya talip olduğu iddia edildi.

    Arjantin basınında yer alan habere göre ligde zirve mücadelesi veren , Bordo-Mavili takımın tecrübeli oyuncusu 'yı gündemine aldı. Haberde zirvede ile çekişen San Lorenzo'nun 32 yaşındaki oyuncu ile hücum hattını zenginleştirmek istediği belirtilirken, Sosa'nın şuanda 'da kazandığı yıllık ücretin fazla olduğu ve bu nedenle transferin gerçekleşmesinin zor göründüğü de kaydedildi.

    Trabzonspor formasıyla bu sezon lig ve kupada 11 maçta 771 dakika süre alan Jose Sosa, 1 asistlik performans sergiledi.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonsporlu Sosa’ya talip var! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN