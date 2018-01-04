Savunmada Doria sesleri
Fransız basını, Trabzon’un Marsilya ile masaya oturduğunu, Hubocan’ın ise Doria’yı ikna etmeye çalıştığını öne sürdü
GAZETELER GENİŞ YER VERİYOR
Fransız basını da transferde yaşanan gelişmelere geniş yer veriyor... Gazetelere göre Doria'nın Marsilya'dan takım arkadaşı olan Hubocan da devreye girdi. Slovak yıldız, Doria'yı ikna etmeye çalışıyor.
Teknik direktör Rudi Garcia ile yıldızı bir türlü 23 yaşındaki Brezilyalı stoperin de Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. 2014'te Botafogo'dan 5 milyon Euro'ya Marsilya'ya transfer olan Doria büyük beklentilere rağmen performansıyla hiçbir zaman tam not alamadı.
HAVADAN GEÇİT VERMİYOR
Trabzonspor'un listesinin ilk sırasında yer alan Doria özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ile tanınıyor.(Takvim)
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 08:37
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Sola dev bir isim: Blind
Toplam 2
Yorum
BeykozlUltrAslan Budur Ya Ne Evrası Dedem Yasında Adam Azız Behıcı de Al Arkasına Sol Bek Derdın Kalmasın Blind Stoperde de Iyı Değişe değişe Oynar.
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Bayern Münih kalecisiz kaldı
Toplam 1
Yorum
bjk Tolga'yı verelim 10m euraya :)
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Skibbe: Beni hayret ettirdi
Toplam 1
Yorum
mehmet cenk e sadece 15 dk fırsat vermiş birde hiç bir şey yapmadı diyor. sen 15 dklığına teknik direktör olsan ne yapardın. hiç birşey ..
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