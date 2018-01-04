 Savunmada Doria sesleri – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Savunmada Doria sesleri

    Savunmada Doria sesleri

    Fransız basını, Trabzon’un Marsilya ile masaya oturduğunu, ’ın ise Doria’yı ikna etmeye çalıştığını öne sürdü

    Stoper transferi için büyük bir çaba sarfeden rotasını 'ya çevirmiş durumda... Listesinde birçok önemli isimler bulunan Bordo-Mavililer, 'ın ilk hedefi olan Marsilya'lı Doria'yı bitirmek için kolları sıvadı. yönetimi, Brezilyalı futbolcuyu kiralamak istiyor.

    GAZETELER GENİŞ YER VERİYOR
    Fransız basını da transferde yaşanan gelişmelere geniş yer veriyor... Gazetelere göre Doria'nın Marsilya'dan takım arkadaşı olan da devreye girdi. Slovak yıldız, Doria'yı ikna etmeye çalışıyor.
    BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
    Teknik direktör ile yıldızı bir türlü 23 yaşındaki Brezilyalı stoperin de Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. 2014'te Botafogo'dan 5 milyon Euro'ya Marsilya'ya olan Doria büyük beklentilere rağmen performansıyla hiçbir zaman tam not alamadı.

    HAVADAN GEÇİT VERMİYOR
    Trabzonspor'un listesinin ilk sırasında yer alan Doria özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ile tanınıyor.(Takvim)
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 08:37
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