Trabzonspor Mas'ı ikna etmeye çalışacak
Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında Arjantin ekibi San Lorenzo'dan transfer ettiği Emmanuel Mas'ın takımdan ayrılma isteğini iletmesinin ardından bordo-mavili yönetim Arjantinli futbolcunun takımda kalması için ikna etmeye çalışıyor.
Transfer hareketliliği başladı
Trabzonspor yönetimi, resmi transfer döneminin başlamasıyla birlikte, teknik direktör Rıza Çalımbay'dan aldığı transfer raporu doğrultusunda girişimlerini hızlandırdı. Ligin ikinci yarısı öncesinde hazırlık kampına belirlenen oyuncuları getirmek için büyük bir transfer trafiği içine giren Karadeniz ekibi, Mas'ın ayrılması halinde bir stoperle birlikte savunmaya iki takviye düşünürken, her iki kanatta forma giyebilen golcü ve hızlı bir kanat oyuncusu almak için girişimlerini sürdürüyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın vermiş olduğu alternatifli listede yer alan oyuncularla transfer pazarlığına girecek olan yönetim ekonomiyi ise ön planda tutuyor.
Öte yandan Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta ve Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugün Antalya'da başlayacak kamp öncesi bir görüşme yapacak. Durum değerlendirmesi yapılacağı görüşmede kampa hangi oyuncuların katılıp-katılmayacağı noktasında fikir birliğine varılacak.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:59
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Beşiktaş'ın eski yıldızı paylaşılamıyor!
Toplam 1
Yorum
Nirvana Gayet iyi bir oyuncuydu . Niye Beşiktaşdan ayrıldı acaba ?
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Açıklandı! Cenk, rekor ücretle Everton'da
Toplam 11
Yorum
Nirvana Beşiktaş devamlı futbolcu satıyor ama borçlar hiç azalmıyor . Gaziantepsporda böyleydi . Beşiktaş kongre üyeleri dikkat !!!!
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Trabzonspor Mas'ı ikna etmeye çalışacak
Toplam 1
Yorum
ÇEPNİOĞLU Ohh isteyen gitsin ne güzel iş. Kardeşim sözleşmen var otur aşağıya, top oynamazsan da mehmet ekici gibi futbol hayatın biter.
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