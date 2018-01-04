"2 veya 3 takviye yapacağız"
TRABZONSPOR Genel Sekreteri Gençağa Meriç, devre arası transfer döneminde 2 ya da 3 takviye yapacaklarını söyledi.
Genel Sekreter Gençağa Meriç, yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarıyla ilgili planlama yaptıklarını belirtti. Takımdan ayrılacak ve takıma katılacak oyuncuların olacağını belirten Meriç, "Planlamayı yaptık. 2 veya 3 takviye yaparak yolumuza devam edeceğiz. 2-3 oyuncu ile de yollarımızı ayıracağız. N'Doye ile devam edeceğiz. Hugo Rodallega'ya teklif gelse bile kesinlikle bırakmayı düşünmüyoruz" dedi.
'LİG VE KUPADA İDDİALIYIZ'
Lig ve kupada iddialı olduklarını da kaydeden Meriç, "Sezona kötü başladık ancak sonunu iyi bitirdik. İyi bir kamp dönemi geçirdikten sonra ikinci yarıda da aynı başarımızı sürdürmek istiyoruz. İyi bir kadromuz var. Belki de son 10 yılın en iyi kadrolarından birine sahibiz. Bu takım sezon sonunda en az Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda da iddialıyız. Son 16 turu ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor'a mağlup olmamıza rağmen Trabzon'da oynayacağımız maçta turu geçeceğimize inanıyoruz" diyerek açıklamalarını noktaladı.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:15
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Beşiktaş'ın eski yıldızı paylaşılamıyor!
Toplam 1
Yorum
Nirvana Gayet iyi bir oyuncuydu . Niye Beşiktaşdan ayrıldı acaba ?
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Açıklandı! Cenk, rekor ücretle Everton'da
Toplam 11
Yorum
Nirvana Beşiktaş devamlı futbolcu satıyor ama borçlar hiç azalmıyor . Gaziantepsporda böyleydi . Beşiktaş kongre üyeleri dikkat !!!!
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Trabzonspor Mas'ı ikna etmeye çalışacak
Toplam 1
Yorum
ÇEPNİOĞLU Ohh isteyen gitsin ne güzel iş. Kardeşim sözleşmen var otur aşağıya, top oynamazsan da mehmet ekici gibi futbol hayatın biter.
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