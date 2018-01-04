 Lawrence dünden razı – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Lawrence dünden razı

    Lawrence dünden razı

    Mas’ın ayrılmasının kesinleşmesinden sonra 25 yaşındaki sol bek, Uzungöl’ün fotoğrafını paylaşarak, “Türkiye ne güzel bir ülke, umarım bir gün orayı ziyaret ederim” yazdı ve gelmeye hazır olduğunu resmen ilan etti

    Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden 'da dün hareketli saatler yaşandı. Başkan Muharrem Usta ile teknik direktör öğleden sonra 3. kez bir araya geldi ve transfer listesine son şeklini verdi. Ne olduysa ondan sonra oldu. Önce Boca Juniors'a gitmesi beklenen sol bek Mas için Arjantin'den haberler gelmeye başladı. Arjantinli spor gazetecisi Augusto Cesar, Twitter'dan transferin bittiğini duyururken "Emmanuel Mas, artık Boca'nın futbolcusu. İmzayı atması çok yakın. Bu sezon 3. transfer oldu'' sözlerini paylaştı. 28 yaşındaki oyuncu için Karadeniz ekibinin 2.6 milyon euro alması bekleniyor. Ardından da bordo- mavililerin transfer etmek istediği sol bek , yaptığı paylaşımla Trabzonspor'a mesaj gönderdi. Devre arası transfer döneminde Trabzonspor ve 'nin peşinde olduğu 25 yaşındaki sol bek Kemar Lawrence, Twitter'dan Trabzon paylaşımı yaptı. Uzungöl'ün fotoğrafını paylaşan Jamaikalı savunmacı, "Türkiye ne güzel bir ülke, umarım bir gün orayı ziyaret ederim" sözlerini kullandı. MLS takımlarından New York Red Bulls takımında forma giyen sol bek, kısa bir süre sonra ise bu paylaşımını sildi.

    LAKABI 'TAKSİ'
    Genç sol bekin menajeri Damani Ralph, geçtiğimiz günlerde Jamaika basınına yaptığı açıklamalarda ''Fenerbahçe'nin Kemar ile ilgilendiğini söyleyebilirim. Ocak ayı transfer listesinde var. Trabzonspor da futbolcuyu oldukça istiyor. Türkiye'de başarılı olacağına inanıyorum. Eğer doğru bir teklif gelirse New York Red Bulls'un onu satacağından eminim'' sözlerini kullanmıştı. Sol kanattaki hızıyla hem atakta hem de defansta takımına katkı veren Kemar Larwance, 'Taksi' lakabıyla anılıyor. Lawrance, geçtiğimiz sezon toplam 35 maçta 1 gol ve 6 asist ile mücadele etmişti

    PREMIER LİG'E GiDEMEDi
    Kemar Lawrence ile İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United ve West Ham United'ın da ilgilendiği ancak futbolcunun İngiltere'de çalışma izni alamayacak olmasından dolayı Premier Lig'e gidemediği belirtildi.

    Popüler bir isim (Mini yorum: Mert Aydın)
    Lawrence, MLS'te popüler bir oyuncu. Kariyerinde Jamaika ve ABD ligleri var. Hücumu seven ve hatta 3-5-2'de orta sahanın solunu da kullanan bir futbolcu. Jamaika Milli Takımı'nın hocası Schafer, onun Avrupa'da oynayabileceğini söylüyor. Lakabı 'Taksi' olan sol bekin ligimizde nasıl bir etki bırakacağını kestirmek zor. İyi izlenmişse ve değerlendirmeler buna göre yapılmışsa tamam. Ama net bir şekilde kumar. Mas gibi bilinen bir oyuncunun adından riske giriliyor. MLS temposu, Avrupa'dan farklı. 35-40 yaşındaki yıldızlar durarak oynuyor. Diğerleri koşuyor. Umarız tutar da 25 yaşındaki sol bekin Avrupa macerası Türkiye'de başlamış olur
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:05
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