Lawrence dünden razı
Mas’ın ayrılmasının kesinleşmesinden sonra 25 yaşındaki sol bek, Uzungöl’ün fotoğrafını paylaşarak, “Türkiye ne güzel bir ülke, umarım bir gün orayı ziyaret ederim” yazdı ve gelmeye hazır olduğunu resmen ilan etti
LAKABI 'TAKSİ'
Genç sol bekin menajeri Damani Ralph, geçtiğimiz günlerde Jamaika basınına yaptığı açıklamalarda ''Fenerbahçe'nin Kemar ile ilgilendiğini söyleyebilirim. Ocak ayı transfer listesinde var. Trabzonspor da futbolcuyu oldukça istiyor. Türkiye'de başarılı olacağına inanıyorum. Eğer doğru bir teklif gelirse New York Red Bulls'un onu satacağından eminim'' sözlerini kullanmıştı. Sol kanattaki hızıyla hem atakta hem de defansta takımına katkı veren Kemar Larwance, 'Taksi' lakabıyla anılıyor. Lawrance, geçtiğimiz sezon toplam 35 maçta 1 gol ve 6 asist ile mücadele etmişti
PREMIER LİG'E GiDEMEDi
Kemar Lawrence ile İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United ve West Ham United'ın da ilgilendiği ancak futbolcunun İngiltere'de çalışma izni alamayacak olmasından dolayı Premier Lig'e gidemediği belirtildi.
Popüler bir isim (Mini yorum: Mert Aydın)
Lawrence, MLS'te popüler bir oyuncu. Kariyerinde Jamaika ve ABD ligleri var. Hücumu seven ve hatta 3-5-2'de orta sahanın solunu da kullanan bir futbolcu. Jamaika Milli Takımı'nın hocası Schafer, onun Avrupa'da oynayabileceğini söylüyor. Lakabı 'Taksi' olan sol bekin ligimizde nasıl bir etki bırakacağını kestirmek zor. İyi izlenmişse ve değerlendirmeler buna göre yapılmışsa tamam. Ama net bir şekilde kumar. Mas gibi bilinen bir oyuncunun adından riske giriliyor. MLS temposu, Avrupa'dan farklı. 35-40 yaşındaki yıldızlar durarak oynuyor. Diğerleri koşuyor. Umarız tutar da 25 yaşındaki sol bekin Avrupa macerası Türkiye'de başlamış olur
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:05
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Kocaman Kjaer'i aradı
Toplam 6
Yorum
fb44_ artık bundan fayda gelmez.. iyi itelemişken geri para kaptırmayın :):) gençlere yönelin..
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Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 16
Yorum
ex-fb Fenerin sistemi 4.4.2 dir diğer özenti sistemlerle lig de başarı hayalll kimi alırsan al bu arada ozan kalsın aziz gitsin.
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Sevilla sol bek aldı! Carole G.Saray'a mı?
Toplam 1
Yorum
A.B 1905 eğer bu carole G.Saraya tekrar dönerse bende G.Saraylılığımı gözden geçiririm. Tam gitti kurtulduk derken yinemi bize saç baş yolduracaklar.
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