Burak ve diğerleri
Sezon başında alınan 7 isimden sadece Burak attığı gollerle öne çıktı, takıma önemli katkı yaptı
PARASINI DA ÇIKARIYOR
İlk 11'de forma giyemeyen Volkan 3 lig maçında süre aldı, Kamil ise ilk yarıda şans bulamadı. Kadroya dahil edilen 7 futbolcu arasında ligde 10 maçında üzerinde ilk 11'de görev alan tek isim Burak oldu. Trabzonspor ile sezon başında yıllık 3 milyon 550 bin euro'ya anlaşan ve yarım sezon için yaklaşık 8 milyon lira kazanan tecrübeli oyuncu ise attığı gollerle parasını çıkarıyor. Ligin ilk yarısını 14 golle tamamlayan 32 yaşındaki forvet, takımının ve ligin en golcü isimlerinin başında yer alarak, bordo-mavili kulübün kazandığı puanlara da önemli katkı sağladı
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:28
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Kocaman Kjaer'i aradı
Toplam 6
Yorum
fb44_ artık bundan fayda gelmez.. iyi itelemişken geri para kaptırmayın :):) gençlere yönelin..
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Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 16
Yorum
ex-fb Fenerin sistemi 4.4.2 dir diğer özenti sistemlerle lig de başarı hayalll kimi alırsan al bu arada ozan kalsın aziz gitsin.
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Sevilla sol bek aldı! Carole G.Saray'a mı?
Toplam 1
Yorum
A.B 1905 eğer bu carole G.Saraya tekrar dönerse bende G.Saraylılığımı gözden geçiririm. Tam gitti kurtulduk derken yinemi bize saç baş yolduracaklar.
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