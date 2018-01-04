 Sosa beklentileri karşılayamadı – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    beklentileri karşılayamadı

    Sosa beklentileri karşılayamadı
    Sezon başında büyük beklentilerle satın alma opsiyonlu kiralık olarak Milan'dan transfer edilen , ligin ilk yarısındaki performansı ile camiada hayal kırıklığı oluşturdu. 32 yaşındaki Arjantinli orta saha, bu sezon Süper Lig'de 9 maçta 591 dakika süre alırken, bu zaman diliminde sadece 1 asistlik performans sergileyebildi. 11 lig maçında 864 dakika süre alarak sezon başında transfer edilen yabancı oyuncular arasında en istikrarlısı olan Juraj Kucka ise 2'şer gol ve asistle de yeniler arasında skora en çok katkı sağlayan isimlerin başında yer aldı.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:37
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