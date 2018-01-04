Theo yok, Volkan belki
Bordo-mavili takımın hazırlık kampı bugün Antalya’da başlıyor. Yolların ayrılması planlanan Bongonda kamp kadrosunda yok, Volkan ise belirsiz
Daha önce kampta 2 hazırlık maçı oynamayı düşünen bordo-mavililerin şu an için sadece Eskişehirspor ile 10 Ocak'ta karşılaşacağı belirtildi. Bu arada Trabzonspor'un sezon başı Samsunspor'a kiraladığı ancak kırmızı-beyazlı kulüple yollarını ayırmak üzere olan Ramazan Övüç kampa çağırılmadı. 23 yaşındaki orta saha, TFF 1. Lig takımları ile transfer görüşmesi yapıyor.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:50
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Kocaman Kjaer'i aradı
Toplam 6
Yorum
fb44_ artık bundan fayda gelmez.. iyi itelemişken geri para kaptırmayın :):) gençlere yönelin..
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Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 16
Yorum
ex-fb Fenerin sistemi 4.4.2 dir diğer özenti sistemlerle lig de başarı hayalll kimi alırsan al bu arada ozan kalsın aziz gitsin.
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Sevilla sol bek aldı! Carole G.Saray'a mı?
Toplam 1
Yorum
A.B 1905 eğer bu carole G.Saraya tekrar dönerse bende G.Saraylılığımı gözden geçiririm. Tam gitti kurtulduk derken yinemi bize saç baş yolduracaklar.
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