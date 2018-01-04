 Theo yok, Volkan belki – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Theo yok, Volkan belki

    Theo yok, Volkan belki

    Bordo-mavili takımın hazırlık kampı bugün Antalya’da başlıyor. Yolların ayrılması planlanan kamp kadrosunda yok, Volkan ise belirsiz

    Fırtına'nın devre arası kampı bugün Antalya'da başlayacak. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılacak kampa yabancı oyuncular bir gün gecikmeli katılacak. 27 kişilik futbolcu kadrosu ile gerçekleştirilecek kampta Çalımbay'ın kadroda düşünmediği Bongonda yer almayacak. Yine takımdan ayrılması gündemde olan 'in de kampta yer almaması bekleniyor. 10 gün sürmesi planlanan kampa Çalımbay'ın altyapıdan seyin ve Furkan'ın dışında başka bir oyuncuyu ilk etapta dahil etmeyeceği öğrenildi. ESKİŞEHİR İLE HAZIRLIK MAÇI
    Daha önce kampta 2 hazırlık maçı oynamayı düşünen bordo-mavililerin şu an için sadece Eskişehirspor ile 10 Ocak'ta karşılaşacağı belirtildi. Bu arada Trabzonspor'un sezon başı Samsunspor'a kiraladığı ancak kırmızı-beyazlı kulüple yollarını ayırmak üzere olan Ramazan Övüç kampa çağırılmadı. 23 yaşındaki orta saha, TFF 1. Lig takımları ile transfer görüşmesi yapıyor.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:50
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