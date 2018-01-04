 21 milyona 6 gol 3 asist – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    21 milyona 6 gol 3 asist

    21 milyona 6 gol 3 asist
    Yenilerden Burak dışındakiler skora fazla katkı sağlayamadı. Yarım sezon için 1 milyon 620 bin euro kazanan ligde 1 asist, 1 milyon 125 bin euro kazanan ligde 2'şer gol ve asist, 450 bin euro kazanan Bongonda ile 425 bin euro kazanan Volkan, kupada 2'şer gollük performans sergiledi, Hubocan ile Kamil ise skora katkı sağlayamadı. Bordo-mavililer, toplamda skora 6 gol ve 3 asistle katkı sağlayan bu 6 oyuncu için yapılan sözleşmeler gereği kasasından yarım sezonluk yaklaşık 21 milyon lira ödeme yapacak.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:43
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