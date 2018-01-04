10 isim gol attı

Trabzonspor'da 10 oyuncu ilk yarıda ligde golle tanıştı. Bu futbolcular Burak 14, Rodallega 4, N'Doye, Yusuf ve Olcay 3 gol. Kucka 2 gol; Bero, Okay, Onazi ve Abdülkadir Ömür ise 1'er gol atan isimler oldu