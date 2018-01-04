 10 isim gol attı – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    10 isim gol attı

    10 isim gol attı
    Trabzonspor'da 10 oyuncu ilk yarıda ligde golle tanıştı. Bu futbolcular Burak 14, Rodallega 4, N'Doye, Yusuf ve Olcay 3 gol. Kucka 2 gol; Bero, Okay, Onazi ve Abdülkadir Ömür ise 1'er gol atan isimler oldu
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:54
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