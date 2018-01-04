 Sazan getirdi – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Sazan getirdi

    Sazan getirdi
    FIRTINA'nın Slovak oyuncusu Bero, 'a özel balık getirtti. Bero, "Trabzon'da aradığım balığı bulup bulamayacağımdan emin olamadım. Kız arkadaşım Slovakya'dan sazan getirdi. Noel'de sazan yedik" diye konuştu.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:26
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