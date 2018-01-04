 Önce gönder sonra al – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    BORDO-mavili yönetim, teknik direktör 'ın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz ekibinin genel sekreteri Gençağa Meriç, UEFA kriterlerine harfiyen uyacaklarını belirterek, "Bu nedenle satmadan oyuncu almayacağız veya bonservisi elinde olan isimleri getireceğiz. En az üç transfer yapmayı planlıyoruz. Alacağımız isimlerin tamamı direkt 11'de oynayacak kapasitede olacak" diye konuştu. Bu açıklama sonrası Mas'ın ayrılığı somutlaştı
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:21
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