Saatler değişti

TFF, ligin 18 ve 19. haftalarında oynanacak bazı maçların saatlerinde değişikliğe gitti. Buna göre 21 Ocak'taki Konyaspor maçı 13.30'a, 28 Ocak'taki F.Bahçe derbisi ise 19.00'a alındı. Derbinin saati 19.30'du.