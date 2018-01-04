 Saatler değişti – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Saatler değişti

    Saatler değişti
    TFF, ligin 18 ve 19. haftalarında oynanacak bazı maçların saatlerinde değişikliğe gitti. Buna göre 21 Ocak'taki Konyaspor maçı 13.30'a, 28 Ocak'taki F.Bahçe derbisi ise 19.00'a alındı. Derbinin saati 19.30'du.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:19
    Etiketler:
    TFF
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