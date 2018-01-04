 Popov bin pişman – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    bin pişman

    Popov bin pişman
    Rusya'nın Spartak Moskova takımında forma giyen İvelin , sezon başında kendisine yapılan teklifi reddettiği için pişman olduğunu açıkladı. Moskova'da bu sezon 21 maçta forma giyen ve bir asist yapan Popov, Rus sitesine yaptığı açıklamada, " bana daha yüksek maaş, mükemmel şartlar teklif etti, ancak reddettim. Teklifi tekrar ederlerse düşünürüm" dedi. Popov'la ilgili Trabzonspor'un girişimi yok.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:15
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