 En genci Ömür – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    En genci Ömür

    En genci Ömür
    Ligin ilk yarısında mücadele eden en genç isim bordo- mavili kulübün altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür oldu. 25 Haziran 1999 doğumlu olan Abdülkadir'i Fenerbahçe'den Oğuz Kaan Güçtekin takip etti.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:11
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