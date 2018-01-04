 Trabzonspor sol gösterip sağ vurdu – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    sol gösterip sağ vurdu

    Trabzonspor sol gösterip sağ vurdu
    'i ilk 9. haftalık bölümünde tarihinin en kötü günlerini geçiren , yaşadığı teknik adam değişikliği sonrası yeniden zirveye tutunmuştu. Karadeniz ekibi, bu sezon ligde attığı 33 golün 14'nü sağ ayak, 6 golü ise sol ayakla attı. 3 golü kafa ile atan bordo-mavililer 3 golü ise penaltıdan kaydetti

    İkinci yarıda daha çok gol atıyor
    Fırtına, Süper Lig'de attığı 33 golün 14'nü ilk yarıda atarken, 19 gol ise ikinci yarıda attı. Bordo-mavililerde en çok gol ise hücum bölgesinde oynayan futbolculardan geldi. Karadeniz ekibinde ileri uç oyuncuları 24 gole imza atarken orta sahalar ise fileleri 9 kez sarstı. Savunma oyuncularından ise gol gelmedi.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:53
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