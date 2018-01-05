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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Kupada kale arkaları 10 TL

    Kupada kale arkaları 10 TL
    Son 16 Turu'nda ile oynanacak rövanş maçının biletleri satışa çıktı. 16 Ocak Salı günü 18.00'de Medical Park'ta oynanacak karşılaşmada fiyatları şöyle: Kale Arkaları 10 TL, (Doğu 3) 20 TL, (Doğu 2) 25 TL, (Doğu 1) 30 TL, (Batı 2 ) 35 TL, (Batı 1) 45 TL, VIP'ler 100 ve 125 TL, Platinium'lar 150 ve 175 TL.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:48
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