;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’da 3 rakip

    <a href="/index/salibur?id=2d33f476-fa0d-44ac-a629-e887009dad79" class="" rel="tag">Salibur</a>’da 3 rakip
    KANATLAR için adı gündeme gelen Yannis 'un peşinde birçok takım var. Sevilla, ve gibi markaların da ilgilendiği Fransız yıldızın fiyatı 5 milyon euro. Guingamp'ın, ligde 2 gol atan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek 26 yaşındaki oyuncuyu en iyi fiyatı verene satması bekleniyor.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’da 3 rakip haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN