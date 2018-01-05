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    05 Ocak 2018, Cuma
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    ...Ve Mas, Boca’da

    ...Ve Mas, Boca’da
    , Emmanuel Mas'ın transferi konusunda Boca Juniors ile anlaşmaya vardı. bordo-mavili kulüp tarafından Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi. Arjantin kulübü 'a 2 milyon 300 bin euro bonservis bedeliyle transfer olan tecrübeli sol bekin, 100 bin euro'luk ücretinden de feragat ettiği açıklandı. Tam bir yıl önce 4 Ocak'ta 1.5 milyon euro'ya alınan Mas, 37 resmi maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 04:50
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