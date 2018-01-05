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    05 Ocak 2018, Cuma
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    N’Doye ve Hugo kalacak

    N’Doye ve Hugo kalacak

    Genel sekreter Gençağa Meriç, teklifler gelen N’Doye ve ’yı bırakmayı düşünmediklerini açıkladı

    Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, devre arası transfer döneminde 2 ya da 3 takviye yapacaklarını belirtirken, aynı sayıda oyuncu ile de yollarını ayıracaklarını söyledi. Takımdan gidecek ve katılacak oyuncular için planlamayı yaptıklarını dile getiren Meriç, "2 veya 3 takviye yaparak yolumuza devam edeceğiz. 2-3 oyuncu ile de yollarımızı ayıracağız" ifadelerini kullandı. Bordo-mavili yönetici, talipleri olan golcü oyuncuları N'Doye ve 'yı ise bırakmayacaklarını vurgulayarak, "N'Doye ile devam edeceğiz. Hugo Rodallega'yı da teklif gelse bile kesinlikle bırakmayı düşünmüyoruz" diye konuştu.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:24
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