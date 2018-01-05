Fırtına’dan topbaşı
Bordo-mavililer ikinci yarı startını verdi. Antalya’da dün akşam yapılan ilk idmanda kondisyon artırıcı çalışmalar gerçekleştirildi. Rıza Çalımbay bugünden itibaren çift antrenman yaptıracak
Şen ve Bongonda davet edilmedi!
KAMPA Volkan Şen ile sezon başında Celta Vigo'dan kiralanan Belçikalı Theo Bongonda davet edilmedi. Rıza Çalımbay'ın iki oyuncuyu da ikinci yarıda kadroda düşünmediği bildirildi. Yönetim, hem Volkan hem de Bongonda'nın menajerlerinden bir an önce kulüp bulmalarını istedi.
ESKİŞEHİRSPOR'LA MAÇ
Bordo-mavililer, kamp sırasında 10 Ocak'ta TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile bir de hazırlık maçı oynayacak. Rakip bulunursa ikinci bir maç daha oynanması planlanıyor.
FIRTINA'DA KEYİFLER YERİNDE
7 günlük iznin ardından Antalya'da çalışmalara başlayan Trabzonspor'da ilk idman neşeli geçti. Çalışmada iki gruba ayrılan bordo-mavili futbolcular, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Top kapma çalışması sırasında futbolcuların neşeli halleri dikkati çekti. İdman, dar alanda çift kale maçla sona erdi. Birbirleriyle şakalaşan futbolcular renkli görüntüler oluşturdular.
YABANCILAR BEKLENİYOR
Bordo-mavili takımın Antalya'daki ilk idmanına 15 futbolcu katıldı. Yabancılardan sadece Ogenyi Onazi çalışmada yer aldı. Diğer yabancı oyuncuların ise bugünden itibaren kademeli olarak takıma dahil olacakları belirtildi. Çalımbay'ın memleketi uzak olan isimlere uzun yolculuklarını dikkate alarak tolerans tanıdığı öğrenildi. Ancak oyuncuların çoğunun bugün Antalya'da olması bekleniyor.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:49
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Özbek: "Çalışmalarımızın karşılığını 2018'de göreceğiz"
Toplam 2
Yorum
yiğit hep vrak vrak bırak artık bırak ! düş artık yakamızdan defolup gitsen de karanlıklar, kara bulutlar bitse aydınlığa çıksa şu kulüp !
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Flaş iddia! Hagi...
Toplam 2
Yorum
turcu Babasi nerede, cocuk nerde ? His bir zaman bu cocuk babasi gibi olmaz ....
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Terim’e dev destek
Toplam 8
Yorum
Aslan BIR GERCEK DAHA VAR BUNLAR F.TERIME GÖZ KIRPDIGINDA S.GÜNESIN DURUSUNU GÖSTEREMEYIP G.SARAYI NASIL SATTIGINI UNUTMAYALIM !
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