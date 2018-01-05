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    05 Ocak 2018, Cuma
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    ’dan topbaşı

    Fırtına’dan topbaşı

    Bordo-mavililer startını verdi. ’da dün akşam yapılan ilk idmanda kondisyon artırıcı çalışmalar gerçekleştirildi. bugünden itibaren çift antrenman yaptıracak

    'da devre arası tatili sona erdi. için 'da kampa giren bordo-mavililer ilk çalışmasını dün akşam yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların neşeli oldukları gözlendi. Tatil sonrası ilk idmanda koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki grup halinde pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirildi. Bugünden itibaren çift idmana geçecek olan Çalımbay'ın zorlu ikinci yarıya oyuncularını fizik olarak hazırlamak için kondisyon artırıcı çalışmalara ağırlık vermesi bekleniyor.

    Şen ve Bongonda davet edilmedi!
    KAMPA Volkan Şen ile sezon başında Celta Vigo'dan kiralanan Belçikalı Theo Bongonda davet edilmedi. 'ın iki oyuncuyu da ikinci yarıda kadroda düşünmediği bildirildi. Yönetim, hem Volkan hem de Bongonda'nın menajerlerinden bir an önce kulüp bulmalarını istedi.

    ESKİŞEHİRSPOR'LA MAÇ
    Bordo-mavililer, kamp sırasında 10 Ocak'ta 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile bir de hazırlık maçı oynayacak. Rakip bulunursa ikinci bir maç daha oynanması planlanıyor.

    FIRTINA'DA KEYİFLER YERİNDE
    7 günlük iznin ardından Antalya'da çalışmalara başlayan Trabzonspor'da ilk idman neşeli geçti. Çalışmada iki gruba ayrılan bordo-mavili futbolcular, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Top kapma çalışması sırasında futbolcuların neşeli halleri dikkati çekti. İdman, dar alanda çift kale maçla sona erdi. Birbirleriyle şakalaşan futbolcular renkli görüntüler oluşturdular.



    YABANCILAR BEKLENİYOR
    Bordo-mavili takımın Antalya'daki ilk idmanına 15 futbolcu katıldı. Yabancılardan sadece Ogenyi Onazi çalışmada yer aldı. Diğer yabancı oyuncuların ise bugünden itibaren kademeli olarak takıma dahil olacakları belirtildi. Çalımbay'ın memleketi uzak olan isimlere uzun yolculuklarını dikkate alarak tolerans tanıdığı öğrenildi. Ancak oyuncuların çoğunun bugün Antalya'da olması bekleniyor.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:49
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