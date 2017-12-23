 Tank Kucka – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Tank Kucka

    Tank Kucka
    Kucka , bordo mavili kulübün dergisine konuştu ve özel açıklamalar yaptı. İşte 30 yaşındaki Slovak orta sahanın sözlerinden satır başları:
    Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz.
    Göztepe maçında attığım gol sonrası kendimi çok iyi hissetmiştim.
    Daha önce oynadığım hiçbir kulüpte böyle taraftar görmedim.
    Uzun yıllar İtalya'da forma giydim. Türkiye daha zor ve sert.
    Milan'da bana taraftar 'traktör' ve 'tank' derdi. Bu lakap futbol tarzımla ilgili bir durum.
    En az altı yıl daha profesyonel olarak futbol oynamayı planlıyorum.
    Dövmeleri seviyorum ve Trabzonspor dövmesi yaptırmak istiyorum.
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:55
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tank Kucka haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN