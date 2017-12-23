Tank Kucka
Kucka , bordo mavili kulübün dergisine konuştu ve özel açıklamalar yaptı. İşte 30 yaşındaki Slovak orta sahanın sözlerinden satır başları:
Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz.
Göztepe maçında attığım gol sonrası kendimi çok iyi hissetmiştim.
Daha önce oynadığım hiçbir kulüpte böyle taraftar görmedim.
Uzun yıllar İtalya'da forma giydim. Türkiye daha zor ve sert.
Milan'da bana taraftar 'traktör' ve 'tank' derdi. Bu lakap futbol tarzımla ilgili bir durum.
En az altı yıl daha profesyonel olarak futbol oynamayı planlıyorum.
Dövmeleri seviyorum ve Trabzonspor dövmesi yaptırmak istiyorum.
Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz.
Göztepe maçında attığım gol sonrası kendimi çok iyi hissetmiştim.
Daha önce oynadığım hiçbir kulüpte böyle taraftar görmedim.
Uzun yıllar İtalya'da forma giydim. Türkiye daha zor ve sert.
Milan'da bana taraftar 'traktör' ve 'tank' derdi. Bu lakap futbol tarzımla ilgili bir durum.
En az altı yıl daha profesyonel olarak futbol oynamayı planlıyorum.
Dövmeleri seviyorum ve Trabzonspor dövmesi yaptırmak istiyorum.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
-
Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
-
Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Tank Kucka haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.