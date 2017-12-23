Tank Kucka

, bordo mavili kulübün dergisine konuştu ve özel açıklamalar yaptı. İşte 30 yaşındaki Slovak orta sahanın sözlerinden satır başları:Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz.Göztepe maçında attığım gol sonrası kendimi çok iyi hissetmiştim.Daha önce oynadığım hiçbir kulüpte böyle taraftar görmedim.Uzun yıllar İtalya'da forma giydim. Türkiye daha zor ve sert.Milan'da bana taraftar 'traktör' ve 'tank' derdi. Bu lakap futbol tarzımla ilgili bir durum.En az altı yıl daha profesyonel olarak futbol oynamayı planlıyorum.Dövmeleri seviyorum ve Trabzonspor dövmesi yaptırmak istiyorum.