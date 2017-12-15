Özkahya yönetecek

Süper Lig'de maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre Trabzonspor'un yarın Bursaspor ile yapacağı karşılaşmada Halis Özkahya düdük çalacak. Fırtına, 1980 doğumlu hakem ile bugüne kadar çıktığı 26 maçta 10 galibiyet, 9 beraberlik aldı ve 7 kez de yenildi.