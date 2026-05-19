CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig CANLI | Chelsea - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI | Chelsea - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda?

"Bugün Premier Lig'de hangi derbi var, Chelsea maçı saat kaçta?" araması yapan futbol tutkunları için nefesler tutuldu. Londra'nın iki köklü kulübü, Stamford Bridge'in çimlerinde kozlarını paylaşıyor. Hem takımların form durumları hem de eksik listeleriyle dikkat çeken karşılaşmanın başlama düdüğü için geri sayım başladı. 19 Mayıs Salı Chelsea - Tottenham güncel canlı yayın rehberini sizler için derledik.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 13:51
CANLI | Chelsea - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea - Tottenham maçı canlı anlatım linki için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de sezonun son iç saha maçına çıkacak olan Chelsea, Stamford Bridge'de ezeli rakibi Tottenham Hotspur'u ağırlıyor. "Chelsea - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu, iki başkent ekibinin Avrupa kupaları ve ligdeki konumlarını belirleyecek bu kritik randevu öncesinde futbolseverlerin odağında yer alıyor. Xabi Alonso'nun da gözünün üzerinde olacağı bu dev Londra derbisinin canlı yayın saatleri ve kanal bilgileri netleşti. İşte detaylar...

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?

Chelsea - Tottenham maçı bu akşam oynanacak.

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Chelsea - Tottenham maçı 22:15'te başlayacak.

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig maçı, beIN Sports 3 kanalında yayınlanacak.

LONDRA DERBİSİNDE HEDEFLER BÜYÜK

Ev sahibi Chelsea, sezonun bu son iç saha mücadelesinde taraftarı önünde galip gelerek gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım umudunu son haftaya taşımak istiyor. Konuk ekip Tottenham ise sakatlıklarla boğuştuğu bu zorlu dönemde deplasmanda puan arayacak. İki takım arasındaki bu taktik savaş, aynı zamanda Premier Lig'in zirvesini ve Avrupa biletlerini de doğrudan etkileyecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Chelsea'nin muhtemel ilk 11'i: Sanchez, Fofana, Chalobah, Hato, Gusto, Caicedo, Fernandez, Cucurella, Palmer, Neto, Delap

Tottenham Hotspur muhtemel ilk 11'i: Kinsky, Porro, Danso, Van de Ven, Udogie, Bentancur, Palhinha, Kolo Muani, Gallagher, Tel, Richarlison

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Fenerbahçe'ye Sambacı golcü!
Menajerlerden Galatasaray'a flaş öneri!
DİĞER
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
Devlet Bahçeli'den ülkücü gençliğe Terörsüz Türkiye mesajı: "Dik durun! Bu yük siyasi bir hedef değildir"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye yeni Arda Güler!
Transferde bomba Osimhen iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek: Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın G.Saray! Dursun Özbek: Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın G.Saray! 13:26
Bournemouth - Manchester City maçı bilgileri Bournemouth - Manchester City maçı bilgileri 13:09
Fenerbahçe'ye Sambacı golcü! Fenerbahçe'ye Sambacı golcü! 12:57
Menajerlerden Galatasaray'a flaş öneri! Menajerlerden Galatasaray'a flaş öneri! 12:45
İlhan Mansız Avrupa Ligi Kupası'nı bando takımı eşliğinde getirdi! İlhan Mansız Avrupa Ligi Kupası'nı bando takımı eşliğinde getirdi! 10:46
F.Bahçe'ye yeni Arda Güler! F.Bahçe'ye yeni Arda Güler! 10:41
Daha Eski
Spurs, Batı Konferansı finaline galibiyetle başladı! Spurs, Batı Konferansı finaline galibiyetle başladı! 09:56
Transferde bomba Osimhen iddiası! Transferde bomba Osimhen iddiası! 09:53
G.Saray'a bedava dünya yıldızı! G.Saray'a bedava dünya yıldızı! 09:32
Okan Buruk'tan şok Mauro Icardi raporu! Okan Buruk'tan şok Mauro Icardi raporu! 09:24
Spor dünyasından 19 Mayıs paylaşımları! Spor dünyasından 19 Mayıs paylaşımları! 08:59
Brezilya'nın kadrosu belli oldu! Ederson ve Sara... Brezilya'nın kadrosu belli oldu! Ederson ve Sara... 00:52