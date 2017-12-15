 Hedef Bursaspor – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Hedef Bursaspor

    Hedef Bursaspor
    Ligde son 4 maçından galibiyetle ayrılarak yeniden zirve yarışına ortak olan Fırtına'da gözler artık Bursaspor sınavına çevrildi. Ligdeki süper çıkışını, kupada son 16 takım arasına kalarak sürdüren bordo-mavililer, zorlu Bursaspor engelini de geçerek yükselişine devam ettirmek istiyor. Çalımbay, işi sıkı tutuyor.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:45
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hedef Bursaspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN