Hedef Bursaspor

Ligde son 4 maçından galibiyetle ayrılarak yeniden zirve yarışına ortak olan Fırtına'da gözler artık Bursaspor sınavına çevrildi. Ligdeki süper çıkışını, kupada son 16 takım arasına kalarak sürdüren bordo-mavililer, zorlu Bursaspor engelini de geçerek yükselişine devam ettirmek istiyor. Çalımbay, işi sıkı tutuyor.