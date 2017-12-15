3 oyuncu masada
Pereira ve uğur imza atmaya yakın. N’Doye’den indirim istendi, 32 yaşındaki Senegalli forvet düşünmek için süre talep etti
Yapılan ilk görüşmelerde Pereira ile Uğur'un, "Trabzon'da çok mutluyuz ve fedakarlık yapmaya hazırız" cevabını verdiği ve her iki ismin sözleşmesinin birer yıl daha uzatılma ihtimalinin çok yüksek olduğu ifade edildi. N'Doye ile yapılan görüşmelerde ise yıllık aldığı ücrette önemli bir fedakarlık talep edildiği, tecrübeli futbolcunun da bunu düşünmek için zaman istediği belirtildi. Daha önce yıllık 2.5 milyon euro alan N'Doye, ücretini 1.7 milyon euro'ya indirmişti.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:12
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
CELAL BIR TAKIMIN 2.5 YILDIZI OLSUN AVRUPA DA KUPASI OLMASIN LIGDE 5 PUAN GERIDE OLSUN VE KONUSSUN ILGINC
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Galatasaray'da Palabıyık tepkisi
Toplam 14
Yorum
aslan Palabıyık daha çok canımızı yakabilir yinede ben ligteki en dürüst hakem olduğunu düşünüyorum. Kartçı hocanın sürekli bize verilmesi manidar
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
BJK SİZ ÖNCE TEKNİK DİREKTÖR BULUN
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