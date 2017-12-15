3 oyuncu masada

Pereira ve uğur imza atmaya yakın. N’Doye’den indirim istendi, 32 yaşındaki Senegalli forvet düşünmek için süre talep etti

FIRTINA'da bir taraftan devre arası için takviye çalışmaları devam ederken bir taraftan da iç transferde görüşmeler sürüyor. Geçtiğimiz günlerde altyapıdan Furkan Yıldırım ve Hüseyin Türkmen ile 5'er yıllık sözleşme imzalayan bordomavililer, sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan 33 yaşındaki Portekizli sağ bek Joao Pereira, 32 yaşındaki Senegalli forvet Dame N'Doye ve 29 yaşındaki stoper Uğur Demirok ile de görüşmelere başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın üç oyuncunun da sözleşmesinin uzatılması konusunda olumlu rapor verdiği öğrenildi.



Yapılan ilk görüşmelerde Pereira ile Uğur'un, "Trabzon'da çok mutluyuz ve fedakarlık yapmaya hazırız" cevabını verdiği ve her iki ismin sözleşmesinin birer yıl daha uzatılma ihtimalinin çok yüksek olduğu ifade edildi. N'Doye ile yapılan görüşmelerde ise yıllık aldığı ücrette önemli bir fedakarlık talep edildiği, tecrübeli futbolcunun da bunu düşünmek için zaman istediği belirtildi. Daha önce yıllık 2.5 milyon euro alan N'Doye, ücretini 1.7 milyon euro'ya indirmişti.