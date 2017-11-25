 100 kupa bile vazgeçiremez – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    100 kupa bile vazgeçiremez

    100 kupa bile vazgeçiremez
    Başkan yardımcısı Gökhan Saral, 2010-11 şike süreciyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Saral, "Anlaşmış olduğumuz PR şirketi ile birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Muharrem Usta'nın başkanlığında ve benim koordinasyonumda ilerleyen bu sürece hukuk kurulumuz da yoğun mesai harcıyor. Kamuoyu şunu bilsin ki 100 şampiyonluk daha yaşasak '2010-11 şampiyonu Trabzonspor'dur' diye tescil ettirmeden davamızdan vazgeçmeyeceğiz" ifadesini kullandı.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:53
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